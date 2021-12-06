"Каденцию не добудет": мольфарка из Закарпатья предсказала будущее Зеленского (видео)

Женщина уверена, что команда президента проиграет следующие выборы в Раду и в Украину вернется власть "старых" политиков.

Гуцульская мольфарка Мария Цвылинив, совершив обряд "гадания на воске", рассказала о будущем президента Украины Владимира Зеленского. Согласно ее пророчествам глава государства в большой опасности и свою каденцию он не добудет. Об этом говорится в сюжете телеканала "1+1".

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"Он не злой человек. Но он не может выполнять то, что обещал. Жаль его, на него есть зло, от других", — сказала знахарка, указав причину того, почему Зеленский не захочет "досиживать" свой срок.

Мария Петровна пригласила президента к себе в гости, пообещав ему "погадать" про его работу, личную жизнь и про все его будущее.

О предстоящих выборах в Верховную Раду мольфарка сказала однозначно – команда Зеленского их проиграет. А на их место придет "старая" во главе с женщиной-президентом, которая принесет Украине мир, благополучие и процветание. Знахарка уверена, что украинцам осталось недолго подождать, всего лишь 3-4 года.

[ + – ] Так выглядит будущее украинцев через 3-4 года

Известно, что в культуре гуцулов мольфары — это люди обладающие мистическими знаниями и способностями предсказывать будущее. Для того чтобы стать одним из них, необходимо иметь "дар", а навыки передаются из поколений в поколение.

Примечательно, что Фокусу не удалось найти в публичном доступе информации о предыдущих предсказаниях Марии Цвылинив, чтобы проверить, насколько они были точными и соответствуют реальности.

Ранее Фокус рассказал о предсказании американского пастора Кентона Бешора, который сулил человечеству конец света в 2021 году. В основу своих "пророчеств" пастор взял библейские тексты из Апокалипсиса.