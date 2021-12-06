"Каденцію не добуде": мольфарка з Закарпаття передбачила майбутнє Зеленського (відео)

Жінка впевнена, що команда президента програє наступні вибори до Ради, і в Україну повернеться влада "старих" політиків.

Гуцульська мольфарка Марія Цвілінів, здійснивши обряд "ворожіння на воску", розповіла про майбутнє президента України Володимира Зеленського. Відповідно до її пророцтв, глава держави у великій небезпеці та свою каденцію він не добуде. Про це йдеться в сюжеті телеканалу "1+1".

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"Він не зла людина. Але він не може виконувати те, що обіцяв. Шкода його, на нього є зло, від інших", — сказала знахарка, вказавши причину того, чому Зеленський не захоче "досиджувати" свій термін.

Марія Петрівна запросила президента до себе в гості, пообіцявши йому "погадати" про його роботу, особисте життя та про все його майбутнє.

Про майбутні вибори до Верховної Ради мольфарка сказала однозначно – команда Зеленського їх програє. А на їхнє місце прийде "стара" на чолі з жінкою-президентом, яка принесе Україні мир, благополуччя та процвітання. Знахарка впевнена, що українцям залишилося недовго почекати, лише 3-4 роки.

[ + – ] Такий вигляд має майбутнє українців за 3-4 роки.

Відомо, що в культурі гуцулів мольфари — це люди, які мають містичні знання та здібності передбачати майбутнє. Для того, щоб стати одним із них, необхідно мати "дар", а навички передаються від покоління до покоління.

Цікаво, що Фокусу не вдалося знайти в публічному доступі інформації про попередні прогнози Марії Цвілінів, щоб перевірити, наскільки вони були точними та відповідають реальності.

Раніше Фокус розповів про прогноз американського пастора Кентона Бешора, який обіцяв людству кінець світу у 2021 році. В основу своїх "пророцтв" пастор взяв біблійні тексти з Апокаліпсису.