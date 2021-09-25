Кілька пришесть і кілька апокаліпсисів. Яке майбутнє чекає світ

Зомбі-апокаліпсис від Нострадамуса чи зіткнення двох зірок і спалах "червоної нової"? Якщо вірити прогнозам про кінець світу, найближче майбутнє обіцяє бути насиченим. Більшість пророцтв звучать нереально, але є й ті, які мають наукові обґрунтування.

Кінець світу вже почався

[ + – ] Сім років нещасть вже почалися Фото: Слово і діло

Американський пастор Кентон Бешор перед своєю смертю в 2016 році передбачив, що кінець світу почнеться в 2021 році. Згідно з прогнозом пастора, у 2028 році настане друге пришестя, після семи років лих.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Пастор стверджував, що передвістя знайшов на сторінках Біблії. Серед беззаперечних ознак кінця світу він називав дві світові війни і заснування Ізраїлю.

Послідовники Бешора переконані, що перші ознаки неминучого кінця світу дійсно вже з'явилися. За їхніми словами, почався семирічний період лих, який буде характеризуватися руйнівними подіями, такими як удари астероїдів, землетруси, виверження вулканів і цунамі.

Деякі прихильники теорії, враховуючи ще одного пастора Пола Беглі, зараховують до ознак Судного дня, що наближається, нещодавні світові події — такі як пандемія коронавірусу та напруженість на Близькому Сході.

Три апокаліпсиси від Нострадамуса

[ + – ] Три сценарії для кінця світу від Нострадамуса Фото: Нострадамус

Французький алхімік Мішель де Нострадамус у своїх альманахах передбачив майбутнє людства. Принаймні, так вважає армія його послідовників. У прогнозах Нострадамуса навіть знайшли натяки на пандемію коронавірусу 2020 року.

Важливо

Календар майя, Нібіру, адронний колайдер. 10 найвідоміших пророцтв про кінець світу

Не оминув своєю увагу Нострадамус і 2021 рік, зробивши одразу кілька прогнозів.

Так, відповідно до пророкувань алхіміка, в 2021 році почнеться глобальний голод. За словами Нострадамуса, цей голод буде найбільшим в історії, і в кінцевому підсумку завершиться зміною соціальної ієрархії, державної влади і світових підвалин.

"У небі буде видно вогонь і довгий слід іскор", — написав алхімік.

Послідовники Нострадамуса вважають, що в 2021 році Земля опиниться під ударом сонячних бурь, а також астероїдної загрози. Астероїд або впаде на Землю, або пройде дуже близько від нашої планети.

Також на 2021 рік, згідно з альманахами Нострадамуса, намічений зомбі-апокаліпсис.

Кілька молодих людей напівмертвих стануть початком

"Кілька молодих людей напівмертвих стануть початком. Батьки і матері, які померли від нескінченного смутку, жінки в жалобі, отруйний монстр: великого більше не буде, всьому світу настане кінець", — написав алхімік.

Це пророцтво виразно звучить, як зомбі-апокаліпсис, який призведе до загибелі всього світу. Деякі послідовники Нострадамуса інтерпретують текст, як прогноз спалаху вірусу або загрози біологічної зброї.

Нова зірка в небі: ще одна ознака кінця світу

[ + – ] Дві зірки незабаром зіткнуться одна з одною, утворивши нову Фото: звезды

Астрономи з'ясували, що 15 березня 2022 року непоказна зірка в сузір'ї Лебедя, ймовірно, стане одним із найяскравіших об'єктів на небі. Зірка буде яскраво сяяти протягом шести місяців, а потім повернеться до свого попереднього стану.

Йдеться про об'єкт KIC 9832227, який поки залишається двома зірками. Одна із зірок розміром приблизно як третина нашого Сонця, а друга — на 40% більша. Вони обертаються настільки близько, що їхні атмосфери фізично торкаються одна одної.

Нещодавні спостереження показали, що зірки вже почали свій смертельний танець, скорочуючи відстань між собою. Один оберт навколо Землі у зірок займає всього 11 годин.

Коли зірки нарешті зіткнуться утвориться так звана яскрава червона нова — мало вивчений об'єкт, який світить яскравіше, ніж стандартна нова, але тьмяніше, ніж наднова.

Учені вважають, що світло від нової зірки подвоюватиметься приблизно кожні 19 днів — поки вона скидатиме свої зовнішні шари в космос. Цей процес триватиме приблизно шість місяців.

[ + – ] Храмова гора в Єрусалимі Фото: pexels.com

Ультраортодоксальний рабин Йосип Бергер вважає, що нова зірка в небі сповістить світові про прихід месії. Варто зазначити, що Бергер — рабин Храму царя Давида на горі Сіон і своє життя він присвятив очікуванню другого пришестя.

Бергер вірить в те, що насамперед месія вижене мусульман із Храмової гори, а мечеть Купол Скелі буде знесена. На її місці, мріє рабин Бергер, спорудять Третій Храм. Рабин навіть підготував копію Тори, яку збирається особисто передати в руки сина Божого.

Ісаак Ньютон і послання з Біблії

[ + – ] Ньютон шукав дату кінця світу в Біблії Фото: Ньютон

Англійський фізик, математик та астроном Ісаак Ньютон досить багато часу проводив у пошуках прихованих послань у Біблії. На основі своїх досліджень, вчений дійшов висновку, що апокаліпсис і друге пришестя відбудуться в 2060 році.

"Ньютон був переконаний, що всі майбутні події вже визначені Богом. Для нього 2060 рік був новим початком: можливо, він буде супроводжуватися війною і катастрофами, але в кінцевому підсумку, стане початком нової божественної ери", — пише австрійський астроном і письменник Флоріана Фрістеттера.

У документах, які вперше були оприлюднені в 2007 році, Ньютон писав: "Усе може закінчитися і пізніше, але я не бачу причин для завершення раніше".

Сміливі передбачення Ньютон зробив у статтях, випущених під псевдонімом Jehovah Sanctus Unus, що з латинської перекладається як "один істинний бог".

Незважаючи на те, що роботи Ньютона з алхімії і пошуку дати створення світу в наукові межі ніяк не вписуються, внесок Ньютона в науку і, зокрема, в математику залишається безпрецедентним.

Виверження супервулкана

[ + – ] Супервулкан Тоба, вивергався 75 тис. років тому Фото: wikipedia

Геологічне суспільство Лондона з'ясувало, що через 1 млн років на Землі, ймовірно, відбудеться виверження супервулкана, яке можна порівняти з виверженням Тоба, що відбулося 75 тис. років тому. За даними вчених, під час майбутнього виверження може бути викинуто 3 200 км3 магми.

Незважаючи на те, що вчені нічого не знають про вулкан, який тільки має вивергнутися, вони можуть точно описати наслідки від виверження супервулкана Тоба.

Виверження Тоба викликало глобальну вулканічну зиму, яка тривала від 6 до 7 років. Деякі вчені вважають, що похолодання тривало протягом 1 тис. років.

Геолог Майкл Рампіно і вулканолог Стівен Селф стверджують, що середня температура на поверхні впала на 3-5 градусів за Цельсієм.

Інший вчений Алан Робок каже, що в атмосферу Землі було викинуто 6 млрд тонн діоксиду сірки, а мінімальні температури знизилися на 15 градусів протягом перших трьох років після виверження. Такі температури трималися протягом десятиліття, знищуючи життя на планеті.

Клімат Землі оговтався від такого потужного удару за кілька десятиліть, вважає Робок, заперечуючи теорію про період 1 тис. років.

Удар гігантського астероїда

[ + – ] Астероїд діаметром приблизно 10 км убив динозаврів на Землі Фото: астероид апокалипсис

Професор наук про Землю з Університету Тулейна Стівен Нельсон підрахував, що кожні 100 млн років на Землю падає астероїд діаметром приблизно 10-15 км. Такий же астероїд 66 млн років тому викликав вимирання динозаврів на планеті.

Вважається, що об'єкти розміром більше 1 км мають катастрофічні наслідки, оскільки удар такого астероїда викликає глобальні ефекти. Об'єкти розміром 1 км врізаються в Землю приблизно 1 раз на мільйон років, а об'єкти 10 км — приблизно раз на 100 млн років.

Нельсон у 2014 році розрахував ймовірність зіткнення Землі з великими астероїдами. Він оцінив шанси померти від удару астероїда або комети в 1 до 1 600 000. Наприклад, шанси померти в ДТП складають 1 до 90, в пожежі 1 до 250, а від блискавки — 1 до 135 000.

Учений також вважає, що ризик померти від великого удару астероїда або комети становить 1 до 75 000. Ризик здається дивно високим, тому що масивні об'єкти викликають масове вимирання. Більшість живих організмів гинуть не від прямого удару, а від побічних ефектів.