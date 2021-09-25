Несколько пришествий и пара апокалипсисов. Какое будущее ждет мир

Зомби-апокалипсис от Нострадамуса или столкновение двух звезд и вспышка "красной новой"? Если верить предсказаниям о конце света, ближайшее будущее обещает быть насыщенным. Многие пророчества звучат нереально, но есть и те, которые имеют научные обоснования.

Конец света уже начался

[ + – ] Семь лет несчастий уже начались Фото: Слово и дело

Американский пастор Кентон Бешор перед своей смертью в 2016 году предсказал, что конец света начнется в 2021 году. Согласно предсказанию пастора, в 2028 году наступит второе пришествие, после семи лет бедствий.

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Пастор утверждал, что предзнаменование нашел на страницах Библии. Среди неоспоримых примет конца света он называл две мировые войны и основание Израиля.

Последователи Бешора убеждены, что первые признаки неминуемого конца света действительно уже появились. По их словам, начался семилетний период бедствий, который будет характеризоваться разрушительными событиями, такими как удары астероидов, землетрясения, извержения вулканов и цунами.

Некоторые сторонники теории, включая еще одного пастора Пола Бегли, причисляют к признакам приближающегося Судного дня недавние мировые события — такие как пандемия коронавируса и напряженность на Ближнем Востоке.

Три апокалипсиса от Нострадамуса

[ + – ] Три сценария для конца света от Нострадамуса Фото: Public domain

Французский алхимик Мишель де Нострадамус в своих альманахах предсказал будущее человечества. По крайней мере, так считает армия его последователей. В предсказаниях Нострадамуса даже нашли намеки на пандемию коронавируса 2020 года.

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Не обошел своим внимание Нострадамус и 2021 год, сделав сразу несколько предсказаний.

Так, согласно предсказаниям алхимика, в 2021 году начнется глобальный голод. По словам Нострадамуса, этот голод будет крупнейшим в истории, и в конечном итоге завершится сменой социальной иерархии, государственной власти и мировых устоев.

"В небе будет виден огонь и длинный след искр", – написал алхимик.

Последователи Нострадамуса считают, что в 2021 году Земля окажется под ударом солнечных бурь, а также астероидной угрозы. Астероид либо упадет на Землю, либо пройдет очень близко от нашей планеты.

Также на 2021 год, согласно альманахам Нострадамуса, намечен зомби-апокалипсис.

Несколько молодых людей полумертвых станут началом

"Несколько молодых людей полумертвых станут началом. Отцы и матери, умершие от бесконечной печали, Женщины в трауре, ядовитый монстр: великого больше не будет, всему миру настанет конец", – написал алхимик.

Это предсказание определенно звучит, как зомби-апокалипсис, который приведет к гибели всего мира. Некоторые последователи Нострадамуса интерпретируют текст, как предсказание вспышки вируса или угрозы биологического оружия.

Новая звезда в небе: еще один признак конца света

[ + – ] Две звезды вскоре столкнутся друг с другом, образовав новую Фото: Science Photo Library

Астрономы выяснили, что 15 марта 2022 года невзрачная звезда в созвездии Лебедя, вероятно, станет одним из самых ярких объектов на небе. Звезда будет ярко сиять на протяжении шести месяцев, а потом вернется к своему прежнему состоянию.

Речь идет рб объекте KIC 9832227, который пока остается двумя звездами. Одна из звезд размером примерно как треть нашего Солнца, а вторая – на 40% больше. Они вращаются настолько близко, что их атмосферы физически касаются друг друга.

Недавние наблюдения показали, что звезды уже начали свой смертельный танец, сокращая расстояние друг с другом. Один оборот по орбите у звезд занимает всего 11 часов.

Когда звезды наконец-то столкнутся образуется так называемая яркая красная новая – мало изученный объект, который светит ярче, чем стандартная новая, но тусклее сверхновой.

Ученые считают, что свет от новой звезды будет удваиваться каждые 19 дней или около того — пока она будет сбрасывать свои внешние слои в космос. Этот процесс займет около шести месяцев.

[ + – ] Храмовая гора в Иерусалиме Фото: pexels.com

Ультраортодоксальный раввин Иосиф Бергер считает, что новая звезда в небе возвестит миру о приходе мессии. Стоит отметить, что Бергер — раввин Храма царя Давида на горе Сион и свою жизнь он посвятил ожиданию второго пришествия.

Бергер верит в то, что первым делом мессия изгонит мусульман с Храмовой горы, а мечеть Купол Скалы будет снесена. На ее месте, мечтает раввин Бергер, воздвигнут Третий Храм. Раввин даже подготовил копию Торы, которую собирается лично передать в руки сына Божьего.

Исаак Ньютон и послание из Библии

[ + – ] Ньютон искал дату конца света в Библии Фото: Daily Express

Английский физик, математик и астроном Исаак Ньютон довольно много времени проводил в поисках скрытых посланий в Библии. На основе своих исследований, ученый пришел в выводу, что апокалипсис и второе пришествие произойдут в 2060 году.

"Ньютон был убежден, что все будущие события уже предопределены Богом. Для него 2060 год был новым началом: возможно, он будет сопровождаться войной и катастрофами, но в конечном итоге, станет началом новой божественной эры", – пишет австрийский астроном и писатель Флориана Фристеттера.

В документах, которые впервые были обнародованы в 2007 году, Ньютон писал: "Все может закончиться и позже, но я не вижу причин для завершения раньше".

Смелые предсказания Ньютон сделал в статьях, выпущенных под псевдонимом Jehovah Sanctus Unus, что с латинского переводится как "один истинный бог".

Несмотря на то, что работы Ньютона по алхимии и поиску даты сотворения мира в научные рамки никак не вписываются, вклад Ньютона в науку и, в частности, в математику остается беспрецедентным.

Извержение супервулкана

[ + – ] Супервулкан Тоба, извергавшийся 75 тыс. лет назад Фото: wikipedia

Геологическое общество Лондона выяснило, что через 1 млн лет на Земле, вероятно, произойдет извержение супервулкана, сопоставимое с извержением Тоба, которое произошло 75 тыс. лет назад. По данным ученых, во время будущего извержения может быть выброшено 3200 км3 магмы.

Несмотря на то, что ученые ничего не знают о вулкане, который только должен извергнуться, они могут точно описать последствия от извержения супервулкана Тоба.

Извержение Тоба вызвало глобальную вулканическую зиму, которая длилась от 6 до 7 лет. Некоторые ученые считают, что похолодание продолжалось на протяжении 1 тыс. лет.

Геолог Майкл Рампино и вулканолог Стивен Селф утверждают, что средняя температура на поверхности упала на 3-5 градусов по Цельсию.

Другой ученый Алан Робок говорит, что в атмосферу Земли было выброшено 6 млрд тонн диоксида серы, а минимальные температуры снизились на 15 градусов в течение первых трех лет после извержения. Такие температуры держались на протяжении десятилетия, уничтожая жизнь на планете.

Климат Земли оправился от такого мощного удара за несколько десятилетий, считает Робок, отвергая теорию о периоде в 1 тыс. лет.

Удар гигантского астероида

[ + – ] Астероид диаметром около 10 км убил динозавров на Земле Фото: Gizmodo/Don Davis

Профессор наук о Земле из Университета Тулейна Стивен Нельсон подсчитал, что каждые 100 млн лет на Землю падает астероид диаметром около 10-15 км. Такой же астероид 66 млн лет назад вызвал вымирание динозавров на планете.

Считается, что объекты размером более 1 км имеют катастрофические последствия, так как удар такого астероида вызывает глобальные эффекты. Объекты размером 1 км врезаются в Землю примерно 1 раз в миллион лет, а объекты 10 км – примерно раз в 100 млн лет.

Нельсон в 2014 году рассчитал вероятность столкновения Земли с крупными астероидами. Он оценил шансы умереть от удара астероида или кометы в 1 из 1 600 000. Например, шансы умереть в ДТП составляют 1 из 90, в пожаре 1 из 250, а от молнии – 1 из 135 000.

Ученый также считает, что риск умереть от большого удара астероида или кометы составляет 1 из 75 000. Риск кажется удивительно высоким, потому что массивные объекты вызывают массовое вымирание. Большинство живых организмов погибает не от прямого удара, а от побочных эффектов.