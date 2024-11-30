Что ждет весь мир в 2025 году: астрологический прогноз

Украинцы получили астрологический прогноз на 2025 год. Предварительно Украину ожидают важные изменения.

2024 год плавно подходит к своему завершению. Поэтому большинство украинцев уже сосредоточились на грядущем году. Соответственно все больше всех интересует, что принесет 2025 год, какой астрологический прогноз на 2025 год уже есть и будут ли природные катаклизмы в 2025 году. Астрологический прогноз на 2025 год специально для Фокуса рассказала астролог Ания Анима.

Так, эксперт озвучила, что в целом согласно астрологическому прогнозу, который складывается, год обещает быть довольно ярким на события и турбулентным из-за целого ряда астрологических и циклических событий. Поскольку 2025 год обещает быть насыщенным астролог также рассказала об определенных энергетических периодах в которых стоит быть особенно внимательными в 2025 году.

Астрологический прогноз на 2025 год, по словам Ании Анимы, предвещает немало изменений в разных сферах жизни. Поэтому она рассказала детальнее в каких направлениях стоит быть более бдительными. Она также озвучила детальный астрологический прогноз на 2025 год по каждому месяцу, рассказав о важных транзитах.

Ания Анима добавила, что как показывает астрологический прогноз на 2025 год, что в новом году вполне вероятны природные катаклизмы.

Астрологический прогноз на 2025 год — итоги

Однако, подведя итоги астрологического прогноза на 2025 год, все же этот год для нас, по словам астролога, станет периодом завершений и подготовки к новому этапу.

"Честность, смелость и активность помогут справиться с вызовами, а осознанность и дисциплина позволят заложить прочный фундамент для будущего", — пояснила Ания Анима.

По ее словам, этот год обещает нам всем мощные трансформации — на личностном, общественном и других уровнях.

"Все проявления и события года — результат наших предыдущих действий (кармы), поэтому не на кого жаловаться — придется все самим разгребать. Стоит помнить: "Бриллианты плюшевыми мишками не играют", а личностная зрелость и счастье — результат нашего выбора и активного действия. Если мы ставим ценность жизни на первое место — мы убираем все, что мешает этому, и на расчищенной территории можем создать условия для новой устойчивости и процветания", — резюмировала эксперт.

Напомним, ранее мы писали, о последнем ретроградном Меркурии в 2024 году.

Кроме этого, Фокус писал, каких советов стоит придерживаться в этот период в ретроградный Меркурий.