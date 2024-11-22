"Пришло время завершения": астрологический прогноз на 2025 год

Ведический астролог, астрокоуч Ания Анима озвучила астрологический прогноз на 2025 год, согласно которому в новом году старый мир завершается, начинается созревание нового.

2025 год обещает быть довольно ярким на события и турбулентным из-за целого ряда астрологических и циклических событий. Ведический астролог, астрокоуч Ания Анима специально для Фокуса озвучила астрологический прогноз на 2025 год в котором рассказала, каким будет Новый 2025 год, через призму ведической нумерологии Джйотиш и сидерического зодиака.

Согласно астрологическому прогнозу на 2025 год от Ании Анимы, новый год завершает 9-летний планетарный цикл согласно ведической нумерологии и число года: 2+0+2+5+9 — это число Марса. Это значит, многим процессам — хотим мы того или не хотим — пришло время завершения. Кроме этого, как уточнила Ания Анима, что согласно астрологическому прогнозу на 2025 год, в новом году будут ретроградными все планеты, а это случается редко.

"Ретроградности планет показывают задержки, пересмотры, ограничения и напряжения в сферах по своим показателям. К счастью, в течение года будут и периоды без ретроградностей — именно их и стоит использовать для важных начинаний", — пояснила астролог.

Астрологический прогноз на 2025 год: каких изменений ждать?

Также, астролгиня добавила, что астрологический прогноз на 2025 год указывает, что в новом году медленные планеты Юпитер и Сатурн, а также кармические узлы Раху и Кету меняют знаки и задают совершенно новые тренды. Более того, Юпитер, который традиционно раз в год меняет знак и раз в год бывает ретроградный, в 2025-м сменит знак трижды и дважды будет ретроградировать, что свидетельствует о больших изменениях в правовом поле, об изменениях и пересмотрах мировоззренческих подходов, изменениях в сфере образования, финансовом секторе, а также в сфере семейных отношений у многих людей.

В целом, согласно астрологическому прогнозу на 2025 год, в новом году мы столкнемся с существенными изменениями в нашей материальной реальности. Так, технологии сделают новый шаг вперед, климат заявит о себе с большей силой, так что человечеству в целом будет необходимо многое пересмотреть, извлечь плоды своих прежних действий и столкнуться с новыми, ранее не обнаруженными или вообще неизвестными вызовами.

По словам Ании Анимы, в то же время с абсолютной уверенностью можно сказать, что, по астрологическому прогнозу на 2025 год, сейчас как все человечество, так и каждый человек проходит экзамен на человечность, а последующие годы будут требовать от каждого умения ставить интересы социума перед своими эгоистическими интересами.

Напомним, ранее мы писали, что нумеролог ответила, ждать ли окончания войны в 2025 году.

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