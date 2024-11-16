Год подготовки к новому началу: нумеролог ответила, ждать ли окончания войны в 2025 году

Закончится ли война в Украине, какие эмоциональные потрясения ждут и что хорошего принесет новый 2025 год, который по китайскому календарю называют годом Зеленой Деревянной Змеи. Об этом читайте в нумерологическом прогнозе от Валерии Мартыненко специально для Фокуса.

До нового 2025 года осталось 46 дней. А значит уже время готовиться к нему. Традиционно мы привыкли планировать, как проведем этот день, однако последние три года жизнь украинцев в условиях войны дает нам возможность жить одним днем и верить, что уже новый год точно принесет победу. Нумеролог Валерия Мартыненко специально для Фокуса рассказала, чего ожидать в год Зеленой Деревянной Змеи.

По словам нумеролога, 2025 год станет временем завершения циклов, закрытия старых дверей и подготовки к новому началу, которое наступит в 2026 году (год числа 1). Валерия Мартыненко объяснила, что 2025 год — это год, когда надо избавиться от всего, что больше не служит вам: отношений, рабочих проектов, старых убеждений или вредных привычек.

"Мы проживаем нелегкий 2024 год, который в нумерологии считается годом кармы. На смену ему приходит 2025 год, который мы будем проживать под энергией числа 9 (2+0+2+5 = 9). Также мы живем девятилетними циклами, соответственно 2025 год будет завершать предыдущий цикл длиной в 9 лет. Любое завершение — это всегда об изменениях, об отпускании прошлого и определенных трансформациях, которые могут быть не всегда легкими и приятными. Поэтому возлагать большие надежды на то, что 2025 год будет кардинально отличаться энергетикой от 2024 не стоит. В то время, как 2026 год может принести нам много светлых событий", — пояснила нумеролог.

Нумеролог объяснила, поскольку 2025 год будет проходить под энергией числа 9, оно будет символизировать глубину, мудрость и сострадание. В 2025 году будут актуальны темы альтруизма, благотворительности и заботы о других. Также 9 несет в себе энергию духовности и внутреннего самопознания, поэтому в 2025 году большую популярность и необходимость наберут такие направления, как нумерология, астрология и все, что связано с духовным развитием и познанием себя.

Валерия Мартыненко добавила, что также это год творческих прорывов, когда идеи и мечты можно реализовать, если они имеют глобальную или духовную цель. Ведь почти все в 2025 году будет опираться на духовность и веру.

"Даже тренды социальных сетей о роскоши и "успешном успехе" сменятся на ценность простоты, духовности, самопознания и радости в обычных вещах. В общем смысле 2025 год станет идеальным временем для прощания с прошлым и создания планов на будущее. Это год мудрости, завершения и подготовки к новому этапу жизни. Что касается войны в Украине и катаклизм в мире, то они, к сожалению, будут продолжаться, хотя ближе к 2026 году будет наступать завершающая фаза, ведь 2026 должен принести много больших изменений", — пояснила нумеролог.

Напомним, ранее мы писали, про 2025 — год Зеленой Деревянной Змеи: что он готовит, и как его встретить.

Кроме этого, Фокус писал, в каких оттенках отмечать 2025 — год Зеленой Деревянной Змеи.