Рік підготовки до нового початку: нумерологиня відповіла, чи чекати закінчення війни у 2025 році

Чи закінчиться війна в Україні, які емоційні потрясіння чекають та що хорошого принесе новий 2025 рік, який за китайським календарем називають роком Зеленої Дерев'яної Змії. Про це читайте в нумерологічному прогнозі від Валерії Мартиненко спеціально для Фокусу.

До нового 2025 року залишилось 46 днів. А значить вже час готуватися до нього. Традиційно ми звикли планувати, як проведемо цей день, однак останні три роки життя українців в умовах війни дає нам можливість жити одним днем і вірити, що вже новий рік точно принесе перемогу. Нумерологиня Валерія Мартиненко спеціально для Фокусу розповіла, чого очікувати у рік Зеленої Дерев'яної Змії.

За словами нумерологині, 2025 рік стане часом завершення циклів, закриття старих дверей і підготовки до нового початку, який настане у 2026 році (рік числа 1). Валерія Мартиненко пояснила, що 2025 рік — це рік, коли треба позбутися всього, що більше не служить вам: стосунків, робочих проєктів, старих переконань чи шкідливих звичок.

"Ми проживаємо нелегкий 2024 рік, який в нумерології вважається роком карми. На зміну йому приходить 2025 рік, який ми будемо проживати під енергією числа 9 (2+0+2+5 = 9). Також ми живемо девʼятирічними циклами, відповідно 2025 рік буде завершати попередній цикл довжиною в 9 років. Будь-яке завершення — це завжди про зміни, про відпускання минулого та певні трансформації, які можуть бути не завжди легкими та приємними. Тому покладати великі надії на те, що 2025 рік буде кардинально відрізнятися енергетикою від 2024 не варто. У той час, як 2026 рік може принести нам багато світлих подій", — пояснила нумерологиня.

Нумерологиня пояснила, оскільки 2025 рік проходитиме під енергією числа 9, воно символізуватиме глибину, мудрість і співчуття. У 2025 році будуть актуальні теми альтруїзму, доброчинності та турботи про інших. Також 9 несе в собі енергію духовності та внутрішнього самопізнання, тому в 2025 році великої популярності та необхідності наберуть такі напрямки, як нумерологія, астрологія і все, що повʼязане з духовним розвитком та пізнанням себе.

Валерія Мартиненко додала, що також це рік творчих проривів, коли ідеї та мрії можна реалізувати, якщо вони мають глобальну або духовну мету. Адже майже все в 2025 році буде спиратися на духовність та віру.

"Навіть тренди соціальних мереж про розкіш і "успішний успіх" зміняться на цінність простоти, духовності, самопізнання та радості у звичайних речах. У загальному сенсі 2025 рік стане ідеальним часом для прощання з минулим і створення планів на майбутнє. Це рік мудрості, завершення та підготовки до нового етапу життя. Що стосується війни в Україні та катаклізм у світі, то вони, на жаль, будуть продовжуватися, хоча ближче до 2026 року буде наступати завершуюча фаза, адже 2026 має принести багато великих змін", — пояснила нумерологиня.

Нагадаємо, раніше ми писали, про 2025 — рік Зеленої Дерев'яної Змії: що він готує, і як його зустріти.

Крім цього, Фокус писав, у яких відтінках відзначати 2025 — рік Зеленої Дерев'яної Змії.