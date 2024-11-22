"Настав час завершення": астрологічний прогноз на 2025 рік

Ведична астрологиня, астрокоуч Анія Аніма озвучила астрологічний прогноз на 2025 рік, відповідно з яким у новому році старий світ завершується, починається дозрівання нового.

2025 рік обіцяє бути доволі яскравим на події й турбулентним через цілу низку астрологічних і циклічних подій. Ведична астрологиня, астрокоуч Анія Аніма спеціально для Фокусу озвучила астрологічний прогноз на 2025 рік в якому розповіла, яким буде Новий 2025 рік, через призму ведичної нумерології Джйотіш і сидеричного зодіаку.

За словами астрологині відповідно з астрологічним прогнозом на 2025 рік, новий рік завершує 9-річний планетарний цикл згідно з ведичною нумерологією і число року: 2+0+2+5+9 — це число Марса. Це означає, багатьом процесам – хочемо ми того чи не хочемо – настав час завершення. Крім цього, як уточнила Анія Аніма, що згідно астрологічний прогноз на 2025 рік прогнозує, що у новому році будуть ретроградними всі планети, а це трапляється рідко.

"Ретроградності планет показують затримки, перегляди, обмеження і напруження у сферах за своїми показниками. На щастя, протягом року будуть і періоди без ретроградностей – саме їх і варто використовувати для важливих починань", — пояснила астрологиня.

Також, астролгиня додала, що астрологічний прогноз на 2025 рік вказує, що у новому році повільні планети Юпітер і Сатурн, а також кармічні вузли Раху та Кету змінюють знаки і задають абсолютно нові тренди. Ба більше, Юпітер, який традиційно раз на рік змінює знак і раз на рік буває ретроградний, 2025-го змінить знак тричі й двічі ретроградуватиме, що свідчить про великі зміни в правовому полі, про зміни та перегляди світоглядних підходів, зміни у сфері освіти, фінансовому секторі, а також у сфері сімейних стосунків у багатьох людей.

Узагальнення астрологічного прогнозу на 2025 рік

"Загалом можна сказати, що у 2025 році ми зіткнемося з істотними змінами в нашій матеріальній реальності. Технології зроблять новий крок уперед, клімат заявить про себе з більшою силою, тож людству загалом буде необхідно багато чого переглянути, отримати плоди своїх колишніх дій і зіткнутися з новими, раніше не виявленими або й узагалі невідомими викликами. Водночас з абсолютною впевненістю можна сказати, що нині як усе людство, так і кожна людина проходить екзамен на людяність, а наступні роки вимагатимуть від кожного вміння ставити інтереси соціуму перед своїми егоїстичними інтересами", — резюмувала астрологиня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нумерологиня відповіла, чи чекати закінчення війни у 2025 році.

Крім цього, Фокус писав, у яких відтінках відзначати 2025 — рік Зеленої Дерев'яної Змії.