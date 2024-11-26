Последний Ретроградный Меркурий 2024: каких советов стоит придерживаться в этот период

Ретроградный Меркурий — это явление, когда кажется, что планета Меркурий движется задом наперед по небесной сфере. В 2024 году Меркурий будет в ретроградном движении с 25 ноября по 15 декабря, что может повлиять на коммуникацию, технические аспекты и межличностные отношения. Важно быть осторожным и тщательно планировать свои действия во время этого периода.

Во время периода ретроградного Меркурия в Скорпионе важно быть осторожным и оберегать свои коммуникации. Это может быть время, когда межличностные отношения могут представлять вызов, информация может быть воспринята неправильно, или возникать недоразумения. Рекомендуется избегая конфликтов, сосредотачиваться на четком выражении своих мыслей и быть по возможности объективным в своих решениях. Также стоит избегать крупных покупок или сделок во время этого периода, поскольку могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Специально для Фокуса астролог Ания Анима озвучила советы на период ретроградного Меркурия в Скорпионе.

Так, по ее словам, в период с 25 ноября по 15 ноября — период Ретроградного Мркурия, важен контроль над мыслями, а затем — над эмоциями. Астролог объяснила, что Скорпион усиливает ментальную, а уже она потом — эмоциональную интенсивность. Она добавила, что осознанное управление своими мыслями поможет избежать конфликтов и ненужного стресса.

Также астролог рекомендует стараться не втягиваться в эмоциональные споры. Так, Ания Анима объяснила, что Скорпион может спровоцировать вас на более резкие высказывания, чем хотелось бы.

Ания Анима добавила, что Ретроградный Меркурий — это то время, которое идеально подходит для глубокого изучения тем, которые вы ранее откладывали.

Кроме этого, по словам астролога, в период Ретроградного Меркурия Скорпион стимулирует освобождение от старых обид. Поэтому она советует использовать этот период для работы над внутренними блоками и прощения.

Также Ания Анима не рекомендует в период Ретроградного Меркурия, который продлится с 25 ноября по 15 декабря, не начинать новых дел, особенно в финансовой сфере. Лучше завершать старое.

Кроме этого, астролог добавила, что Скорпион усиливает интуитивное восприятие, особенно на подсознательном уровне. Это поможет интуитивно принимать правильные решения.

"Транзит Меркурия в Скорпионе можно рассматривать как мощное время для трансформации и внутреннего роста, если подходить к нему осознанно. А поскольку он поддерживается транзитом Солнца — мы реально имеем силу и ресурс в результате трансформации очиститься, обновиться, выйти на качественно новый ментальный и эмоциональный уровень", — резюмировала астролог.

Напомним, ранее мы писали, что астролог рассказала, что предвещает 2025 год для разных сфер жизни.

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