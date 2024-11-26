Останній Ретроградний Меркурій 2024: яких порад варто дотримуватися у цей період

Ретроградний Меркурій — це явище, коли здається, що планета Меркурій рухається задом наперед по небесній сфері. У 2024 році Меркурій буде в ретроградному русі з 25 листопада по 15 грудня, що може вплинути на комунікацію, технічні аспекти та міжособистісні відносини. Важливо бути обережним та ретельно планувати свої дії під час цього періоду.

Під час періоду ретроградного Меркурія у Скорпіоні важливо бути обережним та оберігати свої комунікації. Це може бути час, коли міжособистісні стосунки можуть становити виклик, інформація може бути сприймана неправильно, або виникати непорозуміння. Рекомендується уникаючи конфліктів, зосереджуватися на чіткому висловленні своїх думок та бути по можливості об'єктивним у своїх рішеннях. Також варто уникати великих покупок або угод під час цього періоду, оскільки можуть виникнути непередбачувані обставини. Спеціально для Фокусу астрологиня Анія Аніма озвучила поради на період ретроградного Меркурія у Скорпіоні.

Так, за її словами, у період з 25 листопада по 15 листопада — період Ретроградного Мркурія, важливий контроль над думками, а потім — над емоціями. Астрологиня пояснила, що Скорпіон підсилює ментальну, а вже вона потім — емоційну інтенсивність. Вона додала, що усвідомлене управління своїми думками допоможе уникнути конфліктів та непотрібного стресу.

Також астрологиня рекомендує старатися не втягуватися в емоційні суперечки. Так, Анія Аніма пояснила, що Скорпіон може спровокувати вас на більш різкі висловлювання, ніж хотілося б.

Анія Аніма додала, що Ретроградний Меркурій — це той час, який ідеально підходить для глибокого вивчення тем, які ви раніше відкладали.

Крім цього, за словами астрологині, у пееріод Ретроградного Меркурія Скорпіон стимулює звільнення від старих образ. Тому вона радить використовувати цей період для роботи над внутрішніми блоками та прощення.

Також Анія Аніма не рекомендує у період Ретроградного Меркурія, який триватиме з 25 листопада по 15 грудня, не починати нових справ, особливо у фінансовій сфері. Краще завершувати старе.

Крім цього, астрологиня додала, що Скорпіон підсилює інтуїтивне сприйняття, особливо на підсвідомому рівні. Це допоможе інтуїтивно приймати правильні рішення.

"Транзит Меркурія у Скорпіоні можна розглядати як потужний час для трансформації та внутрішнього зростання, якщо підходити до нього усвідомлено. А оскільки він підтримується транзитом Сонця – ми реально маємо силу і ресурс у результаті трансформації очиститися, оновитися, вийти на якісно новий ментальний та емоційний рівень", — резюмувала астрологиня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що астрологиня розповіла, що віщує 2025 рік для різних сфер життя.

Крім цього, Фокус писав, що три знаки Зодіаку, яким потрібно бути обережнішими до кінця листопада 2024 року.