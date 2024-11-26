Последний ретроградный Меркурий в 2024 году: астрологический прогноз

Вы готовы к завершению 2024 года? Последний ретроградный Меркурий года начнется 25 ноября. Это третий и завершающий в этом году. Итак, что это означает? Кто пострадает больше всего? Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о предстоящем ретроградном Меркурии в Стрельце.

"Что, опять?" — информация о периоде ретроградного Меркурия иногда вызывает именно такую реакцию. Да, опять, потому что Меркурий бывает ретроградным 3 раза в год по 3 недели. В это время он ближе всего к Земле, и любители звезд могут наблюдать его на ночном небе (кстати, как и Юпитер, Уран, Нептун, которые также ретроградны в данный период). Астролог Ания Анима специально для Фокуса рассказала, что принесет этот период в нашу жизнь.

Так, по словам астролога, в течение 2024-2025 годов Меркурий ретроградирует в знаках воды, а это говорит о необходимости очищения своей ментально-эмоциональной сферы!

"Ретроградный Меркурий в знаках воды — Раке, Скорпионе и Рыбах — направляет внимание внутрь. Этот транзит раскрывает скрытые слои психики, побуждая к пересмотру эмоционального опыта и анализу ментальных шаблонов. Люди становятся более чувствительными к тому, что происходит внутри них, а интуиция начинает играть ключевую роль в принятии решений, заменяя привычное логическое мышление. В такие периоды возникает возможность найти ответы на сложные вопросы через анализ своих состояний и катарсис", — пояснила Ания Анима.

По словам астролога, важно понимать, что эмоции — это не самостоятельное явление, а отражение тех мыслей и образов, которые человек принимает в свое сознание. Если внутренний мир наполнен негативными мыслями и деструктивными установками, это может приводить к сильному эмоциональному напряжению и путанице.

Ания Анима добавила, что ретроградный Меркурий в водных знаках становится ценным временем для осознания этой связи. Поэтому вместо того, чтобы погружаться в хаотичные чувства, человек может направить свое внимание на формирование позитивного мышления. Это не только успокаивает эмоции, но и помогает освободиться от старых обид, страхов и внутренних конфликтов, которые могут выйти на поверхность в этот период.

"Для людей, у которых водные знаки играют значительную роль в гороскопе, этот транзит дает возможность углубиться в собственные переживания, но при этом не утонуть в них. Задача — перенаправить мощную энергию воды на созидание", — добавила астролог.

Ания Анима объяснила, что период ретроградности особенно благоприятен для медитации, работы с астрологом, психологом, ведения дневника. Это время помогает осознать корни своих чувств и трансформировать их, используя водную энергию для внутреннего очищения и обновления.

"Когда человек осознает свои внутренние процессы и работает над позитивным мышлением, он раскрывает потенциал для помощи другим. Вместо деструктивных эмоций он начинает излучать энергию заботы, доброты и интуитивного понимания, что делает его источником вдохновения для окружающих", — пояснила эксперт.

В целом, по словам астролога, ретроградный Меркурий в знаках воды становится не только вызовом, но и возможностью для глубоких изменений. Этот период учит осознанному управлению своим сознанием, давая шанс превратить мысли и эмоции в источник силы и вдохновения.

"Ретроградный Меркурий в Скорпионе усиливает сосредоточенность на скрытых, сложных, трансформационных темах. Скорпион — знак глубины, интенсивности и трансформации, и Меркурий, попадая в это положение, становится своеобразным "детективом", исследуя тайные слои сознания, добираясь до его ключевых системообразующих шаблонов", — отметила Ания Анима.

Последний ретроградный Меркурий в 2024 году: астрологический прогноз Фото: Wikipedia

Текущий транзит имеет следующие характеристики

Мышление и коммуникация

В период ретроградности мысли становятся интенсивными, глубокими. Именно поэтому, по словам Ании Анимы, люди склонны разбираться в сложных вопросах, исследовать скрытые истины, особенно в личной жизни или работе. В этот период, по ее словам, возникает склонность к тайнам, секретам, люди могут говорить полунамеками, избегать прямоты. Возможны скрытые конфликты, которые потребуют терпения и анализа. Коммуникация может натолкнуться на недоверие, недопонимание, особенно в партнерских или деловых отношениях.

Влияние на эмоциональную сферу

Скорпион усиливает ретроградный аспект Меркурия, заставляя вспоминать прошлые эмоциональные травмы или сложные события. Именно поэтому, по словам Ании Анимы, это время пересмотреть прошлые привязанности и освободиться от эмоционального багажа. Кроме этого, по словам астролога, возможны резкие изменения в восприятии событий или отношений. Это период эмоциональной работы и внутреннего очищения.

Склонность к тайнам и исследованиям

Астролог добавила, что в этот период также усиливается тяга к изучению тайн, астрологии, психологии, исследованию неочевидного, изучению наук. Это время благоприятно для внутреннего исследования, медитаций, работы с дневником. Ания Анима добавила, что Ретроградный Меркурий в Скорпионе может неожиданно обнаружить секреты или давно скрытые проблемы. Это касается как личной, так и профессиональной жизни.

Влияние на финансы и ресурсы

Ания Анима отметила, что Скорпион управляет общими ресурсами, кредитами, долгами, поэтому в это время стоит избегать новых финансовых решений, связанных с займами или вложениями. Кроме этого, могут всплыть незавершенные обязательства.

"Хорошее время для пересмотра текущих финансовых планов, оптимизации долгов, работы с наследством или совместными активами", — пояснила астролог.

Психическое и физическое здоровье

Также в этот период усиливается склонность к навязчивым мыслям, повышается тревожность. По словам Ании Анимы, Скорпион пробуждает неосознанные страхи и напряжения. Поэтому этот период — это хорошее время для работы с хроническими проблемами, психосоматикой. Могут быть полезны практики глубокой релаксации, медитации, йоги.

Интимные отношения

Ретроградный Меркурий в Скорпионе может поднимать на поверхность скрытые темы в отношениях, особенно связанные с доверием, ревностью, собственничеством. Именно поэтому, как объясняет астролог, это время разобраться в глубинных потребностях и страхах, связанных с партнерством.

"Возвращение к старым партнерам или повторное обсуждение болезненных тем в текущих отношениях может стать важной частью периода. Это шанс для очищения эмоционального пространства и укрепления связей через открытость и честность", — пояснила астролог.

Кармическое очищение

Скорпион как знак трансформации усиливает кармические процессы. Поэтому по словам Ании Анимы, Меркурий в ретроградной фазе подталкивает к осознанию старых ошибок, прощению и отпусканию накопленного негатива. Это может проявляться через ситуации или людей, которые будто возвращаются, чтобы завершить незаконченные дела.

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