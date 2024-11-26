Останній ретроградний Меркурій у 2024 році: астрологічний прогноз

Ви готові до завершення 2024 року? Останній ретроградний Меркурій року розпочнеться 25 листопада. Це третій і завершальний у цьому році. Отже, що це означає? Хто постраждає найбільше? Читайте далі, щоб дізнатися все, що вам потрібно знати про майбутній ретроградний Меркурій у Стрільці.

"Що, знову?" – інформація про період ретроградного Меркурія іноді викликає саме таку реакцію. Так, знову, тому що Меркурій буває ретроградним 3 рази на рік по 3 тижні. У цей час він найближче до Землі, і любителі зірок можуть спостерігати його на нічному небі (до речі, як і Юпітер, Уран, Нептун, які також ретроградні в даний період). Астрологиня Анія Аніма спеціально для Фокусу розповіла, що принесе цей період у наше життя.

Так, за словами астрологині, протягом 2024-2025 років Меркурій ретроградує у знаках води, а це говорить про необхідність очищення своєї ментально-емоційної сфери!

"Ретроградний Меркурій у знаках води — Раку, Скорпіоні та Рибах — спрямовує увагу всередину. Цей транзит розкриває приховані шари психіки, спонукаючи до перегляду емоційного досвіду та аналізу ментальних шаблонів. Люди стають більш чутливими до того, що відбувається всередині них, а інтуїція починає грати ключову роль у прийнятті рішень, замінюючи звичне логічне мислення. У такі періоди виникає можливість знайти відповіді на складні питання через аналіз своїх станів та катарсис", — пояснила Анія Аніма.

За словами астрологині, важливо розуміти, що емоції — це не самостійне явище, а відображення тих думок і образів, які людина приймає у свою свідомість. Якщо внутрішній світ наповнений негативними думками та деструктивними установками, це може призводити до сильного емоційного напруження та плутанини.

Анія Аніма додала, що ретроградний Меркурій у водних знаках стає цінним часом для усвідомлення цього зв'язку. Тому замість того, щоб занурюватися у хаотичні почуття, людина може спрямувати свою увагу на формування позитивного мислення. Це не тільки заспокоює емоції, але й допомагає звільнитися від старих образ, страхів та внутрішніх конфліктів, які можуть вийти на поверхню в цей період.

"Для людей, у яких водні знаки відіграють значну роль у гороскопі, цей транзит дає можливість заглибитися у власні переживання, але при цьому не потонути в них. Завдання — перенаправити потужну енергію води на творення", — додала астрологиня.

Анія Аніма пояснила, що період ретроградності особливо сприятливий для медитації, роботи з астрологом, психологом, ведення щоденника. Цей час допомагає усвідомити корені своїх почуттів і трансформувати їх, використовуючи водну енергію для внутрішнього очищення та оновлення.

"Коли людина усвідомлює свої внутрішні процеси і працює над позитивним мисленням, вона розкриває потенціал для допомоги іншим. Замість деструктивних емоцій вона починає випромінювати енергію турботи, доброти та інтуїтивного розуміння, що робить її джерелом натхнення для оточуючих", — пояснила експертка.

Загалом, за словами астрологині, ретроградний Меркурій у знаках води стає не тільки викликом, але й можливістю для глибоких змін. Цей період вчить усвідомленому управлінню своєю свідомістю, даючи шанс перетворити думки та емоції на джерело сили та натхнення.

"Ретроградний Меркурій у Скорпіоні підсилює зосередженість на прихованих, складних, трансформаційних темах. Скорпіон — знак глибини, інтенсивності та трансформації, і Меркурій, потрапляючи в це положення, стає своєрідним "детективом", досліджуючи таємні шари свідомості, добираючись до його ключових системоутворюючих шаблонів", — зазначила Анія Аніма.

Останній ретроградний Меркурій у 2024 році: астрологічний прогноз Фото: Wikipedia

Поточний транзит має наступні характеристики

Мислення та комунікація

У період ретроградності думки стають інтенсивними, глибокими. Саме тому, за словами Анії Аніми, люди схильні розбиратися в складних питаннях, досліджувати приховані істини, особливо в особистому житті або роботі. У цей період, за її словами, виникає схильність до таємниць, секретів, люди можуть говорити напівнатяками, уникати прямоти. Можливі приховані конфлікти, які потребуватимуть терпіння та аналізу. Комунікація може натрапити на недовіру, непорозуміння, особливо в партнерських або ділових відносинах.

Вплив на емоційну сферу

Скорпіон підсилює ретроградний аспект Меркурія, змушуючи згадувати минулі емоційні травми або складні події. Саме тому, за словами Анії Аніми, це час переглянути минулі прив'язаності та звільнитисяш від емоційного багажу. Крім цього, за словами астрологині, можливі різкі зміни у сприйнятті подій або відносин. Це період емоційної роботи та внутрішнього очищення.

Схильність до таємниць та дослідження

Астрологиня додала, що у цей період також підсилюється тяга до вивчення таємниць, астрології, психології, дослідження неочевидного, вивчення наук. Це час сприятливий для внутрішнього дослідження, медитацій, роботи з щоденником. Анія Аніма додала, що Ретроградний Меркурій у Скорпіоні може несподівано виявити секрети або давно приховані проблеми. Це стосується як особистого, так і професійного життя.

Вплив на фінанси та ресурси

Анія Аніма зазначила, що Скорпіон керує спільними ресурсами, кредитами, боргами, тому у цей час варто уникати нових фінансових рішень, пов'язаних із позиками або вкладеннями. Крім цього, можуть спливти незавершені зобов'язання.

"Гарний час для перегляду поточних фінансових планів, оптимізації боргів, роботи зі спадщиною або спільними активами", — пояснила астрологиня.

Психічне та фізичне здоров'я

Також у цей період підсилюється схильність до нав'язливих думок, підвищується тривожність. За словами Анії Аніми, Скорпіон пробуджує неусвідомлені страхи та напруження. Тому цей період — це гарний час для роботи з хронічними проблемами, психосоматикою. Можуть бути корисні практики глибокої релаксації, медитації, йоги.

Інтимні відносини

Ретроградний Меркурій у Скорпіоні може піднімати на поверхню приховані теми у відносинах, особливо пов'язані з довірою, ревнощами, власництвом. Саме тому, як пояснює астрологиня, це час розібратися в глибинних потребах і страхах, пов'язаних із партнерством.

"Повернення до старих партнерів або повторне обговорення болючих тем у поточних відносинах може стати важливою частиною періоду. Це шанс для очищення емоційного простору та зміцнення зв'язків через відкритість та чесність", — пояснила астрологиня.

Кармічне очищення

Скорпіон як знак трансформації підсилює кармічні процеси. Тому за словами Анії Аніми, Меркурій у ретроградній фазі підштовхує до усвідомлення старих помилок, прощення та відпускання накопиченого негативу. Це може проявлятися через ситуації або людей, які ніби повертаються, щоб завершити незакінчені справи.

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