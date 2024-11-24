Астрологический прогноз на 2025 год: каким будет новый год для украинцев

Несмотря на все наши усилия подготовиться, меняющиеся времена создают уникальные препятствия в нашей жизни. Новый год, несомненно, дает новые обещания, поскольку мы прощаемся с уходящим 2024 годом.

Приближаясь к 2025 году все больше украинцев интересует, что же ожидать в этом новом году. Именно поэтому специально для Фокуса астролог Ания Анима озвучила собственный астрологический прогноз на 2025 год в котором рассказала, что будет в 2025 году.

По ее словам, год начинается с сильного акцента на теме дома, семьи и эмоционального равновесия. Именно поэтому, она советует использовать этот период для укрепления своих корней, заботы о близких и поиска внутренней гармонии.

Каким будет начало 2025 года? Астрологический прогноз на 2025 год

По словам Ании Анимы, на момент начала 2025 года на небе восходит знак зодиака Дева, а это практичный, прагматичный, аналитический знак, стремящийся к чистоте, порядку, детализации, служению.

"Это задает общий тон для года, делая акцент на названных темах и подготовленных, обдуманных решениях. При этом опираться исключительно на одну логику не получится, поскольку подчеркнута не одна Дева, а целая ось — Дева-Рыбы. Это значит, что навык балансирования между логикой и интуицией, практичностью и творческими подходами, который нам прививала Вселенная в течение 2022-2024 годов, будет востребован", — пояснила астролог.

Новолуние и новый цикл. Астрологический прогноз на 2025 год

1 января очень близко к новолунию. Фактически, это 2-й лунный день цикла, который называется "Рог изобилия". По словам астролога, на каждого из этого "рога" посыплется строго заслуженное и в соответствии с сделанными выборами — на основе нашей философии и духовно-мировоззренческих подходов, системы морали и ценностей, — а также вложенных сил и внимания.

"Ведь мы входим в год в сопровождении двух ретро-планет: Юпитера и Марса. Подсказка: позитивное мышление, рациональное отношение к здоровью, доброта и благодарность — своего рода добрые обереги", — пояснила Ания Анима.

Однако, все же по астрологическому прогнозу на 2025 год, энергия новолуния хорошая, с большим позитивным потенциалом, ведь Солнце и Луна соединяются в знаке счастливчика-Стрельца, что создает сильную энергию обновления. Как объяснила астролог, Стрелец приносит философский подход и желание найти смысл в происходящем. Из-за этого, желательно уделить внимание обновлению своего мировоззрения, выведению его на более высокий духовно-моральный уровень — это может дать положительный перезапуск многим процессам в жизни. Энергия новолуния также указывает на начало новых внутренних процессов, связанных с домом, семьей и личной гармонией.

Раху и Кету: Влияние отношений и духовности. Астрологический прогноз на 2025 год

Согласно астрологическому прогнозу на 2025 год, Раху в Рыбах в 7 доме гороскопа нового года акцентирует внимание на партнерских взаимоотношениях, говорит о возможности противостояний и некоторой враждебности со стороны партнеров, что разрешается через объединение на новых мировоззренческих, духовных, творческих позициях, благодаря наличию общих целей. Ания Анима добавила, что возможны новые знакомства, но важно избегать иллюзий и путаницы. Кету в Деве подталкивает к самоанализу и переоценке собственных ценностей.

Ретроградный Юпитер: Пересмотр убеждений. Астрологический прогноз на 2025 год

Как пояснила Ания Анима, согласно астрологическому прогнозу на 2025 год, Юпитер, двигаясь ретроградно в Тельце, стимулирует переосмысление долгосрочных планов и философии, а также подходов к накоплению и управлению ресурсами. Это время укрепления внутреннего фундамента и работы над стабильностью.

Ретроградный Марс: Эмоциональная энергия и цели. Астрологический прогноз на 2025 год

Марс в своем ретро-движении в знаке Рака на момент нового года, затрагивает вопросы дружбы, коллективных целей и желаний. Его влияние может замедлить реализацию некоторых планов, создавая необходимость тщательнее работать над своими целями.

Сатурн в Водолее: умение жить по принципу "Люди для людей"... Астрологический прогноз на 2025 год

Положение Сатурна акцентирует темы социальной ответственности, коллективных идей и устойчивых трансформаций, ориентированных на высокие, социально значимые долгосрочные цели. Венера, находясь рядом с Сатурном в гороскопе нового года, усиливает стремление к красоте, гармонии и материальному процветанию, склонностью искать гармонию между материальным и духовным, подкрепляя это энергией действий.

Напомним, ранее мы писали, что "Пришло время завершения": астрологический прогноз на 2025 год.