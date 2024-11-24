Астрологічний прогноз на 2025 рік: яким буде новий рік для українців

Незважаючи на всі наші зусилля підготуватися, мінливі часи створюють унікальні перешкоди в нашому житті. Новий рік, безсумнівно, дає нові обіцянки, оскільки ми прощаємось із 2024 роком, що відходить.

Наближаючись до 2025 року все більше українців цікавить, що ж очікувати в цьому новому році. Саме тому спеціально для Фокусу астрологиня Анія Аніма озвучила власний астрологічний прогноз на 2025 рік в якому розповіла, що буде у 2025 році.

За її словами, рік починається з сильного акценту на темі дому, сім'ї та емоційної рівноваги. Саме тому, вона радить використовувати цей період для зміцнення свого коріння, турботи про близьких і пошуку внутрішньої гармонії.

Яким буде початок 2025 року? Астрологічний прогноз на 2025 рік

За словами Анії Аніми, на момент початку 2025 року на небі сходить знак зодіаку Діва,а це практичний, прагматичний, аналітичний знак, що прагне до чистоти, порядку, деталізації, служіння.

"Це задає загальний тон для року, роблячи акцент на названих темах і підготовлених, обдуманих рішеннях. При цьому спиратися виключно на одну логіку не вийде, оскільки підкреслена не одна Діва, а ціла вісь – Діва-Риби. Це означає, що навичка балансування між логікою та інтуїцією, практичністю і творчими підходами, яку нам прищеплював Всесвіт протягом 2022-2024 років, буде затребуваною", — пояснила астролог.

Молодик і новий цикл. Астрологічний прогноз на 2025 рік

1 січня дуже близько до молодика. Фактично, це 2-й місячний день циклу, який має назву "Ріг достатку". За словами астролога, на кожного з цього "рогу" посиплеться суворо заслужене й відповідно до зроблених виборів – на основі нашої філософії та духовно-світоглядних підходів, системи моралі й цінностей, – а також вкладених сил і уваги.

"Адже ми входимо в рік у супроводі двох ретро-планет: Юпітера і Марса. Підказка: позитивне мислення, раціональне ставлення до здоров'я, доброта і вдячність – свого роду добрі обереги", — пояснила Анія Аніма.

Однак, все ж за астрологічним прогнозом на 2025 рік, енергія молодика хороша, з великим позитивним потенціалом, адже Сонце і Місяць з'єднуються в знаку щасливчика-Стрільця, що створює сильну енергію оновлення. Як пояснила астролог, Стрілець приносить філософський підхід і бажання знайти сенс у тому, що відбувається. Через це, бажано приділити увагу оновленню свого світогляду, виведенню його на більш високий духовно-моральний рівень – це може дати позитивний перезапуск багатьом процесам у житті. Енергія молодика також вказує на початок нових внутрішніх процесів, пов'язаних із домом, сім'єю та особистою гармонією.

Раху і Кету: Вплив стосунків і духовності. Астрологічний прогноз на 2025 рік

Відповідно астрологічного прогнозу на 2025 рік, Раху в Рибах у 7 домі гороскопу нового року акцентує увагу на партнерських взаєминах, говорить про можливість протистоянь і деякої ворожості з боку партнерів, що розв'язується через об'єднання на нових світоглядних, духовних, творчих позиціях, завдяки наявності спільних цілей. Анія Аніма додала, що можливі нові знайомства, але важливо уникати ілюзій і плутанини. Кету в Діві підштовхує до самоаналізу і переоцінки власних цінностей.

Ретроградний Юпітер: Перегляд переконань. Астрологічний прогноз на 2025 рік

Як пояснила Анія Аніма, відповідно астрологічного прогнозу на 2025 рік, Юпітер, рухаючись ретроградно в Тельці, стимулює переосмислення довгострокових планів і філософії, а також підходів до накопичення й управління ресурсами. Це час зміцнення внутрішнього фундаменту і роботи над стабільністю.

Ретроградний Марс: Емоційна енергія і цілі. Астрологічний прогноз на 2025 рік

Марс у своєму ретро-русі в знаку Раку на момент нового року, зачіпає питання дружби, колективних цілей і бажань. Його вплив може уповільнити реалізацію деяких планів, створюючи необхідність ретельніше працювати над своїми цілями.

Сатурн у Водолії: вміння жити за принципом "Люди для людей".. Астрологічний прогноз на 2025 рік

Положення Сатурна акцентує теми соціальної відповідальності, колективних ідей і стійких трансформацій, орієнтованих на високі, соціально значущі довгострокові цілі. Венера, перебуваючи поруч із Сатурном у гороскопі нового року, посилює прагнення до краси, гармонії та матеріального процвітання, схильністю шукати гармонію між матеріальним і духовним, підкріплюючи це енергією дій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Настав час завершення": астрологічний прогноз на 2025 рік.