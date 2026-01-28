Пункт несокрушимости в Карпатах: как власти могли бы помочь киевлянам, если бы хотели

Залечь на дно в Схидныце

В жизни всегда есть место подвигу! Правда, героизм часто идет в ногу с идиотизмом. Ну, как в истории с армагеддоном в столице. Мы, конечно, знаем кто его устроил: путинская банда со своими ракетами. Но что противопоставила этому наша власть? Припоминается лишь призыв мэра Кличко к 4 млн киевлян сваливать из города. Это вместо ежеминутных объявлений, куда обратиться незащищенным, недвижимым, больным горожанам. Слышно лишь про одиночные пункты раздачи горячего питания, которые организовывают неведомые меценаты. А как же размещение тех, чье жилье непригодно к проживанию? Где заранее подготовленные пансионаты, лагеря для новоявленных бездомных? Я уже не спрашиваю, почему отсутствует резервное питание насосов подачи воды, почему мы сегодня ходим с протянутой рукой по всей Европе и соседи в аварийном порядке шлют нам все то, что за четыре года должны были подготовить наши власти.

Відео дня

В нынешнем положении киевлянам и впрямь не остается ничего иного, как последовать совету Кличко: прочь из города. Хорошо тем, кто обзавелся хатой под Киевом. А что делать безхатченкам? Наше семейство, не желая того, нашло верный ответ. Бескорыстно делюсь нашей тайной.

В первых числах января мы решили отправиться в Карпаты. Погода стояла умеренная, вражьи ракеты еще не летали так густо над киевскими ТЭЦ и подстанциями. В Схидныцю, что в Львовской области, доехали за 10 часов. Первое впечатление от поселка: европейский курорт со смешными ценами и легким галычанским шармом. На каждом шагу — пансионаты и гостиницы, большей частью заточенные под водолечение. В Схидныце — масса животворящих источников. Главное — верить, что они излечат вас от всего. Цены рассчитаны на любой кошелек.

Мы решили остановиться для начала в пансионате, который порекомендовала знакомая — большая любительница водных процедур. Номер со всем необходимым и персональным санузлом, в котором 24\7 есть горячая вода, в отличие от Киева, есть резервное электропитание, в номерах тепло и чисто. Повсеместно — бесплатный вай-фай. И еще: трехразовое питание для всех! Без изысков, но качественное и диетическое. Нам этого полностью хватало, хотя мы целыми днями бродили по городу и по горам. А теперь главное, во что никто не может мне поверить: все это удовольствие стоит 700 грн на человека в день! Моя супруга после недели пребывания в курортном раю засвидетельствовала: жизнь здесь обходится дешевле, чем в киевской квартире.

Важно

600 тысяч жителей выезжают из Киева, чтобы вернуться на следующий день, — Кличко

Вскоре резко упала температура, навалило снега, и мы очутились в зимней сказке: с теплом и светом. Из новостей узнали про энергоколлапс в Киеве. Сразу заподозрили, что киевские беженцы устроят в Схидныце коллапс туристический. Но, прожив в этом горном раю больше недели, мы так и не заметили верениц авто с Востока и штурма гостиниц. Полно свободных мест, неизменно низкие цены. После жуткого снегопада дороги и тротуары оперативно почистили.

Здесь все хорошо и весело: повсеместно — крытые бассейны, массажисты, обилие врачей и УЗИ, которые за 500 грн пропишут вам режим водопития, чаны с горячей водой, масса вполне столичных кафешек и невообразимо вкусный и дешевый хлеб (привезли с собой пять буханок). Есть "Укрпочта" и "Новая почта", автовокзал, откуда без труда можно поехать в Трускавец, Львов, на лыжный курорт Буковица в 19 км от Схидныци. Масса экскурсий, самая интересная из которых — в древний городок-крепость Тустань.

Почему руководители Киева и прочих украинских городов, в которых сегодня бедуют сотни тысяч неприкаянных, лишенных элементарных благ украинцев, не выкупили места в полупустых отельчиках и пансионатах, не перевезли туда сограждан, оказавшихся в беде, в том числе по причине идиотизма их избранников — тайна великая есть. Деньги в городских бюджетах есть, их потребуется много меньше, чем организация с нуля палаточных городков во дворах многоэтажек, горячего питания, доставки воды и обеспечения минимальной гигиены…

Не вижу иного объяснения, кроме общего административного идиотизма. И мы — его заложники, демонстрирующие чудеса героизма выживания. Как никогда сегодня очевидна истина: государство как защитник своих граждан отсутствует напрочь. Остается выживать без его помощи. Где-нибудь в Схидныце.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно