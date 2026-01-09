Ситуация в Киеве сложная: Кличко призвал выезжать из столицы

Российские оккупанты атаковали теплоинфраструктуру Киева ночью 9 января. Из-за этого почти 6 тысяч многоквартирных домов остаются без света.

Это почти половина многоквартирных домов столицы. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

В городе наблюдаются и перебои с водоснабжением. Все это — последствия ночной атаки на столицу.

Городской голова отметил, что коммунальщикам уже удалось запитать социальные учреждения, в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. Вместе с энергетиками коммунальщики работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян.

"Комбинированная атака на Киев прошлой ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы", — заявил Кличко.

В то же время он предупредил, что в ближайшие дни погодные условия будут очень сложными. Поэтому он призвал жителей столицы, которые имеют такую возможность, временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.

Відео дня

В частности, ночью в КГГА сообщили, что отопление отсутствует или подается на пониженных параметрах в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

Офциальной информации о восстановлении теплоснабжения пока не было.

В то же время народный депутат фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем.

"Ждем четкую информацию от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения", — сообщил Кучеренко.

Атака на Киев — что известно

Ранее сегодня премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что российские оккупанты умышленно атаковали районные котельные. Она назвала это настоящим энергетическим террором со стороны РФ и попыткой превратить погодные условия в оружие.

Кроме проблем с теплоснабжением, в столице фиксируют проблемы с водоснабжением и светом. В частности, 417 000 семей временно остаются без света после массированной атаки. В частности, это касается жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева.

В ночь на 9 января оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Основной целью была столица. Сообщалось о разрушениях в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах столицы.