Россия сознательно била по районным котельным: половина Киева осталась без отопления

Российские оккупанты в ночь на 9 января нанесли ракетно-дроновой удар по Киеву. Целью врага, кроме объектов энергоинфраструктуры, были также районные котельные.

Сейчас в столице применяются аварийные отключения электроэнергии. О последствиях атаки сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram.

Она подчеркнула, что атака на котельные является настоящим энергетическим террором со стороны РФ и попыткой превратить погодные условия в оружие.

В общем оккупанты применили более 240 дронов и 36 ракет. Атака продолжалась почти 5 часов.

В результате обстрела погибли 4 человека, 25 получили ранения.

Также в Киеве наблюдается отключение света и водоснабжения из-за повреждения подстанций и объектов энергогенерации. Сейчас пытаются вернуть свет для более 500 тысяч потребителей.

Из-за атаки также обесточен Славутич. Энергетики уже работают над тем, чтобы восстановить свет там.

Кроме российских обстрелов, на отключение электроэнергии влияет и погода — из-за непогоды в ряде населенных пунктов Киевской области отсутствует электроэнергия.

Ситуация со светом в Киеве

Зато в ДТЭК сообщили, что 417 000 семей временно остаются без света после массированной атаки. В частности, это касается жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева.

В компании отметили, что сложности выполнению работ добавляет сильный порывистый ветер и мороз.

Половина Киева без отопления

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что половина многоквартирных домов Киева сейчас без теплоснабжения. Речь идет о почти 6 тысячах домов. Коммунальщики запитали социальные учреждения, в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных.

Он отметил, что комбинированная атака на Киев прошлой ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы.

Кличко призвал людей, которые имеют такую возможность, временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.

Массированная ракетная атака — что известно

В ночь на 9 января россияне нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Основной целью был Киев. Была информация о разрушениях в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах столицы. Зато КГГА предупредила о перебоях со светом, водоснабжением и отоплением из-за российских ударов.

В Киеве среди 4 погибших людей был медик, который приехал на место удара, чтобы оказать помощь раненым, но попал под повторный обстрел.

Вечером 8 января оккупанты нанесли удар по Львову ракетой "Орешник". Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что атака была осуществлена в ответ на якобы обстрел резиденции президента РФ Владимира Путина 29 декабря.