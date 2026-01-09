РФ ударила по Украине баллистикой: мощные взрывы прогремели во Львове, детали

Поздно вечером 8 января ВС РФ начали очередную атаку на украинские города, из-за чего полная тревога была объявлена по всем областям. Украине угрожало применение баллистического вооружения.

Через несколько минут после объявления воздушной тревоги во Львове прозвучала серия очень мощных взрывов сообщил корреспондент Фокуса.

Также по словам местных жителей, которые пообщались с журналистами Фокуса, взрывы были слышны в селах и городках рядом со Львовом, в частности в Винниках, Брюховичах, Зимней воде, Грибовичах и ряде других населенных пунктов.

Как сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, россияне ударили по объекту критической инфраструктуры.

"На Львовщине атаке подвергся объект критической инфраструктуры. Больше информации — позже. Пожалуйста, до отбоя оставайтесь в укрытиях", — написал Козицкий.

Городской голова Львова Андрей Садовый подтвердил, что во Львове была слышна серия взрывов, но где и что именно было поражено не указал.

"Сейчас выясняем, что именно произошло, были ли это прилеты и в каком районе. Работаем со всеми службами", — отметил Садовый.

Как пояснил корреспондент Фокуса, взрывы, которые прозвучали во Львове, по звучанию были подобны звукам атаки "Орешника" по Днепру в ноябре 2024 года.

То, что по Украине могли бить именно "Орешником" отметил и анонимный OSINT-канал "Николаевский Ванек".

"Есть версия, что "Орешник" действительно был, и летел он в сторону Стрыя, а куда фактически прилетел (или не прилетел) и что — на данный момент неизвестно", — говорится в сообщении.

Отметим, что официальной информации о том, чем именно был нанесен удар пока нет.

Новость дополняется...