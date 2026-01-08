ВС РФ ударили из артиллерии по кафе в центре Херсона: есть погибшие и раненые

Посреди дня российские оккупанты нанесли артиллерийский обстрел по Херсону. Под ударом оказалось помещение кафе, двое мужчин погибли на месте, еще один — умер в больнице.

Примерно в 12:30 ВС РФ ударили по центральной части Херсона. Двое мужчин погибли в результате вражеского удара. Об этом 8 января сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Мои искренние соболезнования родным и близким убитых", — отметил он.

Еще трое херсонцев получили ранения. Их доставили в больницу, где оказывали пострадавшим медицинскую помощь.

Однако менее чем через час Прокудин проинформировал, что количество погибших возросло — в больнице умер один из раненых, 57-летний мужчина.

"Медики до последнего боролись за жизнь раненого, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Мои искренние соболезнования семье убитого", — написал руководитель обладминистрации.

Відео дня

В Херсонской окружной прокуратуре заявили, что возбудили дело о военном преступлении, которое привело к гибели людей. Отмечается, что российская артиллерия атаковала одно из помещений кафе.

В 15:35 корреспонденты "Суспільного" передали, что в Херсоне в третий раз за день прогремели взрывы.

Напомним, 7 января ВС РФ нанесли массированный удар по Кривому Рогу. В городе возникли проблемы с водоснабжением и теплоснабжением. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул информировал о госпитализации 8 пострадавших.

Ночью на 8 января Россия атаковала энергетику в Запорожской и Днепропетровской областях. Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что на следующей неделе враг может устроить новый массированный обстрел Украины из-за ухудшения погоды.