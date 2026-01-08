Когда может состояться массированный обстрел Украины с блэкаутами: чего ждут россияне, — нардеп (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации устроили отключение света в Запорожье и Днепре, но растет вероятность аналогичного сильного обстрела и остальной территории Украины, пояснил народный депутат Сергей Нагорняк. Когда может состояться новый обстрел Украины и каких особых условий ожидают россияне?

Во время обстрела Украины в ночь на 8 января ВС РФ повредили сразу четыре подстанции, которые питали Запорожскую и Днепропетровскую область, сказал Нагорняк в эфире телеканала "Киев 25". При этом до конца недели энергетики еще смогут справиться с вызовами, поскольку погода "более-менее прогнозируемая". Впрочем, на следующей неделе ситуация ухудшится, и именно тогда может состояться новый массированный обстрел Украины.

"Следующая неделя будет одной из самых сложных в украинской энергетике, потому что потребление будет расти. Враг с большой вероятностью использует этот шанс для того, чтобы нанести там очередной удар по украинской энергетике", — сказал нардеп.

Россияне угрожают не только системе электропередачи, но и энергетикам, которые чинят сети после ударов ВС РФ, добавил Нагорняк. По его словам, это еще одна дополнительная проблема, кроме отключений из-за обстрелов. Ко всему Москва сейчас пытается показать Вашингтону, что ситуация ухудшается в надежде улучшить позиции на переговорах, уточнил нардеп.

"Враг будет использовать это для того, чтобы разъединить общество и чтобы разуверить общество, чтобы показать и тому же самому американскому президенту, что у нас, как говорится, ситуация далеко от хорошей для того, чтобы использовать это в разговоре о потенциальных переговорах", — прозвучало в эфире.

Обстрел Украины — что пишут мониторы

Воздушные силы и украинское командование пока не предупреждало о вероятности массированных ударов, которые могут состояться на следующей неделе в связи с ухудшением погоды. В мониторинговом канале "Стратегическая авиация РФ" по состоянию на вечер 7 января пока не зафиксировали перемещения Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 на аэродромы, с которых они взлетают для бомбардировки Украины. Сейчас заметили активность шести самолетов-разведчиков и полет военно-транспортного самолета Ил-76Д в Ростове.

Обстрел Украины — данные о перемещении авиации ВС РФ 7 января Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал об отключении света в Запорожской и Днепропетровской областях, которое произошло в ночь на 7 января. Местные жители сообщили о блэкауте, об исчезновении воды и тепла, проблемах со связью. Впоследствии часть Запорожской области зажили, но в Днепре и дальше проблемы с электроснабжением. Днепропетровская ОГА предупредила, что заменили электрический общественный транспорт на автобусы и что школьникам продлили каникулы.

Напоминаем, накануне Нового года мониторы предупреждали о возможности массированного удара по Украине, поскольку заметили перемещение почти 20 бортов стратегической авиации ВС РФ.