Коли може відбутись масований обстріл України з блекаутами: чого чекають росіяни, — нардеп (відео)

Збройні сили Російської Федерації влаштували відключення світла у Запоріжжя та Дніпрі, але зростає ймовірність аналогічного сильного обстрілу й решти території України, пояснив народний депутат Сергій Нагорняк. Коли може відбутись новий обстріл України та яких особливих умов очікують росіяни?

Під час обстрілу України в ніч на 8 січня ЗС РФ пошкодили відразу чотири підстанції, які живили Запорізьку та Дніпропетровську область, сказав Нагорняк в ефірі телеканалу "Київ 25". При цьому до кінця тижня енергетики ще зможуть впоратись з викликами, оскільки погода "більш-менше прогнозована". Втім, на наступному тижні ситуація погіршиться, і саме тоді може відбутись новий масований обстріл України.

"Наступний тиждень буде одним з найскладніших в українській енергетиці, тому що споживання зростатиме. Ворог з великою ймовірністю використає цей шанс для того, аби завдати там чергового удару по українській енергетиці", — сказав нардеп.

Росіяни загрожують не лише системі електропередачі, а й енергетикам, які лагодять мережі після ударів ЗС РФ, додав Нагорняк. З його слів, це ще одна додаткова проблема, окрім відключень через обстріли. До всього Москва зараз намагається показати Вашингтону, що ситуація гіршає у сподіванні покращати позиції на перемовинах, уточнив нардеп.

"Ворог буде використовувати це задля того, щоб роз'єднати суспільство і щоб зневірити суспільство, щоб показати й тому ж самому американському президентові, що в нас, як то кажуть, ситуація далеко від хорошої для того, аби використати це в розмові про потенційні перемовини", — пролунало в ефірі.

Обстріл України — що пишуть монітори

Повітряні сили та українське командування поки не попереджало про ймовірність масованих ударів, які можуть відбутись на наступному тижні у зв'язку з погіршенням погоди. У моніторинговому каналі "Стратегічна авіація РФ" станом на вечір 7 січня поки не зафіксували переміщення Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 на аеродроми, з яких вони злітають для бомбардування України. Наразі помітили активність шести літаків-розвідників та політ військово-транспортного літака Іл-76Д у Ростові.

Обстріл України - дані про переміщення авіації ЗС РФ 7 січня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про відключення світла у Запорізькій та Дніпропетровській областях, яке сталось в ніч на 7 січня. Місцеві жителі повідомили про блекаут, про зникнення води та тепла, проблеми зі зв'язком. Згодом частину Запорізької області заживили, але у Дніпрі і далі проблеми з електропостачанням. Дніпропетровська ОВА попередила, що замінили електричний громадський транспорт на автобуси і що школярам продовжили канікули.

Нагадуємо, напередодні Нового року монітори попереджали про можливість масованого удару по Україні, оскільки помітили переміщення майже 20 бортів стратегічної авіації ЗС РФ.