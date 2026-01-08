Відключення світла у Дніпрі: учням подовжили канікули, електротранспорт замінять автобуси

Через майже повне знеструмлення Дніпропетровської області, внаслідок ударів ЗС РФ по енергооб'єктам регоіну, учням подовжили зимові канікули, а в самому Дніпрі електротранспорт замінять автобусами.

Внаслідок російської атаки на Днпіропетровщині пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електроживлення більшості районів області, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"Становище важке. Втім, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть роботи з відновлення. Доки ж підзарядити гаджети, зігрітися, отримати необхідну консультацію щодо безпекових заходів можна в Пунктах незламності, які організовані в регіоні", — написав Гайваненко

Він також підкреслив, що через тотальний блекаут у регіоні учням подовжили зимові канікули.

"Через відключення електропостачання у більшості населених пунктів області у закладах загальної середньої освіти подовжили канікули. Вони триватимуть до 9 січня включно", — наголосив Гайваненко.

Міський голова Дніпра Борис Філатов зазначив, що зранку 8 січня міськйи електротранспорт замінять автобусами, наскільки це можливо зробити.

"Зранку електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси. Для цього місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах", — наголосив Філатов.

Нагадаємо, 7 січня у Дніпрі запроваджено аварійні відключення, а саме місто поринуло у темряву.

Фокус також писав про те, що через російські обстріли майже повністю знеструмлені Дніпропетровська та Запорізька області.