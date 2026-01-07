Блекаут у Дніпрі: запроваджено аварійні відключення, місто поринуло у темряву (відео)

У Дніпропетровській обласній раді не знають, коли у регіоні відновлять електропостачання. Містянам рекомендують зробити запас води, а відновлювальні роботи ДТЕК розпочне, коли це дозволить безпекова ситуація.

Увечері в середу, 7 січня, у Дніпрі зникло світло після вибуху, який чули в районі Придніпровської ТЕС, також у небі бачили яскравий спалах. Внаслідок відсутності електропостачання у жителів Дніпра почала зникати і вода, також спостерігаються проблеми із мобільним зв'язком, повідомляє "Суспільне".

Мешканців Дніпропетровщини попереджають: наразі немає прогнозів щодо відновлення енергопостачання. Голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук порадив зробити запас води.

"Дніпропетровщина, увага. Поки що стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів. Якщо у вас вдома наразі є вода – зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено", — повідомив Лукашук.

Відео дня

Є інформація про відсутність електроенергії у Павлограді, Синельниковому, Камʼянському та інших населених пунктах Дніпропетровщини. Повідомляють і про відключення в Запоріжжі.

Журналіст Андрій Смолій повідомив, що жителі Дніпра чули дивний звук, що лунає з ТЕС. Вона спускає пару – це звичайна процедура на початку опалювального сезону і вкінці. Також це можуть робити через аварійні ситуації.

У ДТЕК вже повідомили, що У Дніпропетровській області запроваджено аварійні відключення світла через російську атаку.

"Щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло", — йдеться у повідомленні.

У Запорізькій ОВА повідомили, що через ворожу атаку по Україні, в тому числі і у Запорізькій області, діють обмеження електропостачання. Фахівці "Запоріжжяобленерго" працюють над відновленням і стабілізацією системи.

"Водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів – критична інфраструктура функціонує", – сказано в повідомленні.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що усі спеціалісти працюють на місцях. Орієнтовно протягом години водопостачання для запоріжців буде відновлено.

Також він заспокоїв, що усі лікарні міста працюють у штатному режимі: "У разі відключень заклади автоматично переходять на генератори. Медична допомога надається безперервно".

Фокус писав, що 7 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко попередила про складні погодні умови 8 січня, і це може спровокувати аварійні відключення світла.

Також 7 січня росіяни обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині. В місті виникли проблеми із теплопостачанням та електрикою.