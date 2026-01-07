8 січня в Україні можливі відключення світла поза графіком: Свириденко назвала причину

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко попередила, що у четвер прогнозуються складні погодні умови і це може спровокувати аварійні відключення світла.

Очільниця уряду нагадала, що температура повітря вночі в Україні сягатиме -20, а вдень очікується до -10 градусів. Циклон із суттєвим похолоданням зайде в Україну через Чернівецьку та Івано-Франківську області. І погіршення погодних умов може вплинути на графіки відключення світла.

"Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах. Енергосистема України щодня перебуває під атаками ворога, а енергетики працюють у надскладних умовах, щоб забезпечити людей світлом і теплом. Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру", — попередила Свириденко.

Відео дня

Юлія Свириденко повідомила, що профільним міністерствам і службам вже наказано підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електро-, тепло-, газо- чи водопостачанням, а також проблем із звʼязком.

На засіданні Уряду було ухвалено низку рішень, щоб всі відповідні служби були готові до негоди і люди могли отримати допомогу вчасно.

Зокрема Міненерго разом з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями потрібно буде забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування, у разі потреби — збільшити виробництво електроенергії та постачання та газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС.

"Закликаємо людей бути обережними, за можливості обмежити поїздки під час піку негоди та стежити за повідомленнями місцевої влади та профільних служб", - резюмувала Свириденко.

Нагадаємо, вже були опубліковані графіки відключень світла на 8 січня. Але ДТЕК завжди попереджає про можливі зміни.

7 січня росіяни обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині. В місті виникли проблеми із теплопостачанням та електрикою.