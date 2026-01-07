Економіка Графіки відключення світла в Україні
Графіки відключень на 8 січня: де світло відключатимуть по 4 рази на добу
ДТЕК опублікував графіки відключень світла для двох областей та для Києва. Але жителі Одещини та двох районів Київської області ще залежать від екстрених відключень.
У ДТЕК повідомили, що в Бориспільському і частині Броварського районів Київської області тривають екстрені відключення. Також через російські обстріли немає графіків для Одещини.
У ДТЕК зауважили, що графіки можуть оновлюватися впродовж дня, відповідно до ситуації в енергосистемі та команд Укренерго.
Графіки відключень світла для Києва на 8 січня
Графіки відключень світла в Київській області на 8 січня
Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 8 січня
Нагадаємо, росіяни обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині. В місті виникли проблеми із теплопостачанням та електрикою.
Також у Міністерстві енергетики повідомили, які прилади краще не включати після повернення світла.