Экономика Графики отключения света в Украине

Графики отключений на 8 января: где свет будут отключать по 4 раза в сутки

отключение света в Киеве
ДТЭК опубликовал графики отключений на 8 января | Фото: Фокус

ДТЭК опубликовал графики отключений света для двух областей и для Киева. Но жители Одесской области и двух районов Киевской области еще зависят от экстренных отключений.

В ДТЭК сообщили, что в Бориспольском и части Броварского районов Киевской области продолжаются экстренные отключения. Также из-за российских обстрелов нет графиков для Одесской области.

В ДТЭК отметили, что графики могут обновляться в течение дня, в соответствии с ситуацией в энергосистеме и команд Укрэнерго.

Графики отключений света для Киева на 8 января

Графики отключений света на 8 января для 1-3 очередей в Киеве
Фото: ДТЭК
Графики отключений света на 8 января для 4-6 очередей в Киеве
Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 8 января

Графики отключений света на 8 января для 1-3 очередей в Киевской области
Фото: ДТЭК
Графики отключений света на 8 января для 4-6 очередей в Киевской области
Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 8 января

Графики отключений света на 8 января для 1-3 очередей в Днепропетровской области
Фото: ДТЭК
Графики отключений света на 8 января для 4-6 очередей в Днепропетровской области
Фото: ДТЭК

Напомним, россияне обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине. В городе возникли проблемы с теплоснабжением и электричеством.

Также в Министерстве энергетики сообщили, какие приборы лучше не включать после возвращения света.