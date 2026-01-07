Экономика Графики отключения света в Украине
Графики отключений на 8 января: где свет будут отключать по 4 раза в сутки
ДТЭК опубликовал графики отключений света для двух областей и для Киева. Но жители Одесской области и двух районов Киевской области еще зависят от экстренных отключений.
В ДТЭК сообщили, что в Бориспольском и части Броварского районов Киевской области продолжаются экстренные отключения. Также из-за российских обстрелов нет графиков для Одесской области.
В ДТЭК отметили, что графики могут обновляться в течение дня, в соответствии с ситуацией в энергосистеме и команд Укрэнерго.
Графики отключений света для Киева на 8 января
Графики отключений света в Киевской области на 8 января
Графики отключений света в Днепропетровской области на 8 января
Напомним, россияне обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине. В городе возникли проблемы с теплоснабжением и электричеством.
Также в Министерстве энергетики сообщили, какие приборы лучше не включать после возвращения света.