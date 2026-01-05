Какие приборы лучше не включать сразу после возвращения света: советы Минэнерго
Включение сразу всех мощных энергопотребляющих электроприборов в первые минуты после того, как дали свет, чревато последствиями
В первые минуты после появления электричества в сети стабильность энергосистемы значительно зависит не только от ее состояния и графиков, но и от действий потребителей, предупредили в Министерстве энергетики.
"Энергоэффективность сегодня – это не только экономия ресурсов. Это, прежде всего, поддержка систем, обеспечивающих ежедневные базовые потребности каждой семьи. Простые, взвешенные действия на дому помогают уменьшить нагрузку на сеть, поддержать работу водо- и теплоснабжения и сделать энергосистему более устойчивой для всех", – отметили в ведомстве.
Базовые действия для экономии электроэнергии
Одно из базовых действий, которое должно стать безусловным навыком, – выключение света при выходе из комнаты и из дома.
Также лучше заменить лампы на LED. Освещают они не хуже традиционных лампочек, а вот электроэнергии потребляют в 8-10 раз меньше.
Что касается бытовых приборов, которые "тянут" немало электричества, то их не рекомендуется включать все и сразу, как только дадут свет. В Минэнерго рекомендуют использовать мощные приборы после 23:00.
Практические советы на каждый день
- Не оставляйте зарядки в розетках, если они не используются.
- Максимально используйте дневной свет.
- Не перегружайте розетки удлинителями и тройниками.
- Уменьшите яркость экранов электронных устройств.
- Сократите расход горячей воды в пиковые часы, ведь ее нагрев требует значительных объемов энергии.
- Избегайте перегрева дома: уменьшение температуры на 1–2°C помогает снизить нагрузку на систему отопления.
- Следите, чтобы радиаторы не были перекрыты мебелью или шторами – это улучшает циркуляцию тепла.
- Утепляйте окна и двери, чтобы сохранять тепло без дополнительного потребления энергии.
Пиковые нагрузки: что нужно знать
Пиковые нагрузки — это периоды, когда многие используют одновременно освещение и бытовую технику. В результате потребление электроэнергии резко возрастает. Поскольку в настоящее время энергосистема работает с повышенной нагрузкой, резкие скачки потребления могут приводить к авариям и дополнительным отключениям. Именно поэтому энергетики советуют перенести использование мощных приборов, например, электродуховок, электрочайников, стиральных машин, бойлеров и тому подобное на период, когда пиковое потребление снижается.
"Первые 2–5 минут после возобновления электроснабжения самые тяжелые для сети. В этот момент нагрузка может возрасти на 20–40%. Это связано с массовым автоматическим запуском электроприборов, которые в момент старта потребляют в 2–3 раза больше энергии", – отметили в ведомстве. Рекомендуется подождать минимум 30 минут после появления электричества.
Основные пиковые часы:
- утро: с 7:00 до 10:00;
- вечер: с 17:00 до 22:00.
Что можно включать сразу после подачи света?
- освещение;
- холодильник;
- зарядные устройства.
Мощность приборов и когда их лучше включать
- LED-лампа: 10–20 Вт. Можно включать сразу.
- Холодильник: 150–300 Вт, работает постоянно.
- Телевизор: 100–200 Вт. его советуют использовать умеренно.
- Электрочайник: 1500–2000 Вт. Включайте, когда другие мощные приборы не работают.
- Стиральная машина: 2000–2500 Вт. Ее работу лучше планировать после 23:00.
- Микроволновая печь: 1000–1500 Вт. Ее рекомендуется включать кратковременно.
- Обогреватель: 1500–2500 Вт. Рекомендуется включать через 30 мин после появления света.
- Пылесос: 1000–2000 Вт. Лучше использовать его в непиковые часы.
- Утюг: 1500–2500 Вт. Этот прибор желательно использовать днем.
