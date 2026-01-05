Какие приборы лучше не включать сразу после возвращения света: советы Минэнерго

Включение сразу всех мощных энергопотребляющих электроприборов в первые минуты после того, как дали свет, чревато последствиями

В первые минуты после появления электричества в сети стабильность энергосистемы значительно зависит не только от ее состояния и графиков, но и от действий потребителей, предупредили в Министерстве энергетики.

"Энергоэффективность сегодня – это не только экономия ресурсов. Это, прежде всего, поддержка систем, обеспечивающих ежедневные базовые потребности каждой семьи. Простые, взвешенные действия на дому помогают уменьшить нагрузку на сеть, поддержать работу водо- и теплоснабжения и сделать энергосистему более устойчивой для всех", – отметили в ведомстве.

Базовые действия для экономии электроэнергии

Одно из базовых действий, которое должно стать безусловным навыком, – выключение света при выходе из комнаты и из дома.

Відео дня

Также лучше заменить лампы на LED. Освещают они не хуже традиционных лампочек, а вот электроэнергии потребляют в 8-10 раз меньше.

Что касается бытовых приборов, которые "тянут" немало электричества, то их не рекомендуется включать все и сразу, как только дадут свет. В Минэнерго рекомендуют использовать мощные приборы после 23:00.

Фото: пресс-служба Минэнерго

Практические советы на каждый день

Не оставляйте зарядки в розетках, если они не используются.

Максимально используйте дневной свет.

Не перегружайте розетки удлинителями и тройниками.

Уменьшите яркость экранов электронных устройств.

Сократите расход горячей воды в пиковые часы, ведь ее нагрев требует значительных объемов энергии.

Избегайте перегрева дома: уменьшение температуры на 1–2°C помогает снизить нагрузку на систему отопления.

Следите, чтобы радиаторы не были перекрыты мебелью или шторами – это улучшает циркуляцию тепла.

Утепляйте окна и двери, чтобы сохранять тепло без дополнительного потребления энергии.

Пиковые нагрузки: что нужно знать

Пиковые нагрузки — это периоды, когда многие используют одновременно освещение и бытовую технику. В результате потребление электроэнергии резко возрастает. Поскольку в настоящее время энергосистема работает с повышенной нагрузкой, резкие скачки потребления могут приводить к авариям и дополнительным отключениям. Именно поэтому энергетики советуют перенести использование мощных приборов, например, электродуховок, электрочайников, стиральных машин, бойлеров и тому подобное на период, когда пиковое потребление снижается.

Фото: пресс-служба Минэнерго

"Первые 2–5 минут после возобновления электроснабжения самые тяжелые для сети. В этот момент нагрузка может возрасти на 20–40%. Это связано с массовым автоматическим запуском электроприборов, которые в момент старта потребляют в 2–3 раза больше энергии", – отметили в ведомстве. Рекомендуется подождать минимум 30 минут после появления электричества.

Основные пиковые часы:

утро: с 7:00 до 10:00;

вечер: с 17:00 до 22:00.

Что можно включать сразу после подачи света?

освещение;

холодильник;

зарядные устройства.

Мощность приборов и когда их лучше включать

LED-лампа : 10–20 Вт. Можно включать сразу.

: 10–20 Вт. Можно включать сразу. Холодильни к: 150–300 Вт, работает постоянно.

к: 150–300 Вт, работает постоянно. Телевизор : 100–200 Вт. его советуют использовать умеренно.

: 100–200 Вт. его советуют использовать умеренно. Электрочайник : 1500–2000 Вт. Включайте, когда другие мощные приборы не работают.

: 1500–2000 Вт. Включайте, когда другие мощные приборы не работают. Стиральная машина : 2000–2500 Вт. Ее работу лучше планировать после 23:00.

: 2000–2500 Вт. Ее работу лучше планировать после 23:00. Микроволновая печь : 1000–1500 Вт. Ее рекомендуется включать кратковременно.

: 1000–1500 Вт. Ее рекомендуется включать кратковременно. Обогреватель : 1500–2500 Вт. Рекомендуется включать через 30 мин после появления света.

: 1500–2500 Вт. Рекомендуется включать через 30 мин после появления света. Пылесос : 1000–2000 Вт. Лучше использовать его в непиковые часы.

: 1000–2000 Вт. Лучше использовать его в непиковые часы. Утюг: 1500–2500 Вт. Этот прибор желательно использовать днем.

Фото: пресс-служба Минэнерго

Напомним, ДТЭК обновила графики отключений света для Киева.

Также сообщалось, как долго будут продолжаться отключения света в Украине.