Когда перестанут действовать графики отключения света: в Минэнерго назвали сроки и условие

Отключения света в Украине даже при условии полного прекращения ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры будут продолжаться не меньше двух месяцев.

Минимум столько времени займет восстановление энергетической структуры, что позволит вернуться ей к работе без отключений, заявил в интервью Forbes Ukraine и.о. министра энергетики Артем Некрасов со ссылкой на недавние расчеты.

Он рассказал, что за три осенних месяца российские оккупанты повредили 8000 МВт генерации. По состоянию на декабрь, даже несмотря на продолжающиеся атаки на энергетику Украины, около половины этой мощности возобновлено.

По его словам, планировалось зайти в отопительный сезон с 1000 МВт резервных мощностей. Этого должно было быть достаточно для стабильного прохождения зимы. Но в сентябре РФ начала массированно бить по энергосистеме. Таких плотных и прицельных атак до сих пор не было.

"Россия атакует не только электростанции, но и электросети, подстанции и газодобывающую инфраструктуру. На 26 декабря было девять массированных ударов, каждые 10-15 дней", – отметил Некрасов.

В месяц ВС РФ выбивают около шести десятков трансформаторов. В целом же к концу декабря зафиксировано более 2000 ударов по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам.

Кроме электроснабжения, ВС РФ также пытаются уничтожить или разрушить и теплоснабжение, чтобы оставить города без газа в зимние морозные месяцы. Их основная цель – попытаться посеять панику, сломить сопротивление и разделить общество.

Атаки на энергосистему и потеря ее целостности могут привести к привести к существенному ухудшению энергоснабжения на Левобережье и отдельных регионах Правобережья.

"Это позволит им продвигать нарративы, которые будут раскалывать общество. Поэтому вряд ли цель – блэкаут, мы ведь отремонтируемся, переподключим и выйдем из него", – отмечает Некрасов.

Он не исключает, что после зимы обстрелы энергетики могут прекратиться, однако сейчас план РФ – раскачать ситуацию:

"Но мы исходим из того, что атаки будут постоянно – формируем запас оборудования, восстанавливаем поврежденное, работаем 24/7".

Андрей Некрасов стал у руля Минэнерго после увольнения министра Светланы Гринчук. До этого он работал ее первым заместителем.

Гринчук ушла в отставку после скандала с расследованием НАБУ и САП о масштабной коррупции в энергетике с участием топ-чиновников Украины.

Напомним, 27 декабря ночью и утром враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область, под ударом оказались и энергетические объекты в других регионах. В результате атаки — обесточено значительное количество потребителей в столице и области, также есть отключенные из-за боевых действий потребители на Черниговщине.

Также сообщалось, что Киев и восточные регионы Украины оказались на грани масштабного энергетического коллапса из-за постоянных атак России.