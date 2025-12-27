Масштабная атака РФ: Левый берег Киева и Бровары остались без света

В субботу, 27 декабря, в Киеве на Левом берегу ввели экстренные отключения электроэнергии после массированной атаки России. Также без света осталось большинство жителей города Бровары Киевской области.

Об экстренном отключения света сообщил в соцсетях ДТЭК в 9:02. При этом графики отключений электричества для остальных абонентов на 27 декабря пока остались без изменений.

"Из-за массированного обстрела на Левом берегу Киева применены экстренные отключения. Экстренные отключения проводятся вне графиков, так как они вводятся в критических ситуациях, не запланированно и оперативно. В другой части города действуют стабилизационные отключения в течение суток", — говорится в сообщении киевского ДТЭК.

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что российская атака была направлена преимущественно на объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, почасовые графики отключений в городе пока не применяются, а значительная часть громады остается обесточенной.

Відео дня

По данным Киевской городской администрации, в результате атаки Вооруженных сил РФ без теплоснабжения сейчас находится почти треть столицы.

"Электричества нет в части районов левого берега. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", — говорится в сообщении КГГА в соцсетях.

Экстренные службы продолжают работу на местах, информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 27 декабря российские войска осуществили комбинированную атаку ракетами и беспилотниками по Киеву и Киевской области. В столице есть пострадавшие, зафиксированы пожары и падение обломков в нескольких районах.

Сообщения Воздушных сил ВСУ

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали регион с применением аэробаллистических ракет "Кинжал", крылатых ракет "Калибр", а также ударных беспилотников. Сообщалось о взлете самолета МиГ-31К, а также о движении нескольких скоростных целей в направлении столицы.