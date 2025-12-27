Масштабна атака РФ: Лівий берег Києва та Бровари залишилися без світла

У суботу, 27 грудня, у Києві на Лівому березі запровадили екстрені відключення електроенергії після масованої атаки Росії. Також без світла залишилася більшість жителів міста Бровари Київської області.

Про екстрене відключення світла повідомив у соцмережах ДТЕК о 9:02. При цьому графіки відключень електрики для решти абонентів на 27 грудня поки що залишилися без змін.

"Через масований обстріл на Лівому березі Києва застосовано екстрені відключення. Екстрені відключення проводяться поза графіками, бо вони вводяться у критичних ситуаціях, не заплановано та оперативно. В іншій частині міста діють стабілізаційні відключення протягом доби", — йдеться в повідомленні київського ДТЕК.

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що російська атака була спрямована переважно на об'єкти енергетичної інфраструктури. За його словами, погодинні графіки відключень у місті поки що не застосовуються, а значна частина громади залишається знеструмленою.

Відео дня

За даними Київської міської адміністрації, внаслідок атаки Збройних сил РФ без теплопостачання зараз перебуває майже третина столиці.

"Електрики немає в частині районів лівого берега. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", — йдеться в повідомленні КМДА в соцмережах.

Екстрені служби продовжують роботу на місцях, інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 27 грудня російські війська здійснили комбіновану атаку ракетами та безпілотниками по Києву та Київській області. У столиці є постраждалі, зафіксовано пожежі та падіння уламків у кількох районах.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти атакували регіон із застосуванням аеробалістичних ракет "Кинджал", крилатих ракет "Калібр", а також ударних безпілотників. Повідомлялося про зліт літака МіГ-31К, а також про рух кількох швидкісних цілей у напрямку столиці.