РФ массированно атакует столицу и Киевскую область "Шахедами": первые последствия ночного обстрела (фото)

Россияне в течение ночи 27 декабря осуществили массированные удары по Киеву и области, в результате чего известно о разрушении объектов инфраструктуры и помещений жителей.

В результате ночной атаки на Киевщину известно о по меньшей мере одном пострадавшем человеке — жителе Ивано-Франковской области, который на момент обстрела находился за рулем грузовика. Об этом под утро сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Последствия вражеской атаки фиксируются по меньшей мере в четырех районах Киевщины: Вышгородском, Бориспольском, Бучанском и Обуховском. Известно о разрушениях и пожарах:

город Вышгород: повреждены окна в жилом многоэтажном доме;

Бориспольский район: повреждены помещения производства и два автомобиля;

Бучанский район: поднялся пожар на территории строительства;

Обуховский район: повреждено помещение коммунального предприятия одной из громад.

Известно также, что пострадавший в результате ночной атаки на Киевщину житель Ивано-Франковской области получил осколочные ранения спины. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков, где получает необходимую помощь.

В местных каналах также информировали, что в Вышгороде, вероятно, в результате атаки РФ пылает местная СТО.

Соцсети | в Вышгороде, вероятно, пылает СТО после атаки РФ

Ранее в киевских Telegram-каналах сообщили, что после серии мощных взрывов на фоне ракетной атаки в ночь на 27 декабря в столице начались перебои с электроснабжением.

Другие данные о последствиях вражеской атаки на момент публикации устанавливаются. В Киеве и области продолжается воздушная тревога из-за угрозы вражеских "Шахедов".

Напомним, в ночь на 27 декабря россияне запустили по Киеву и области ракеты типа "Калибр", "Кинжалы" и баллистические ракеты: в столице прогремела серия мощных взрывов.

Перед этим мониторинговые каналы зафиксировали вылет нескольких бортов стратегической авиации РФ Ту-95МС.