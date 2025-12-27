РФ масовано атакує столицю та Київщину "Шахедами": перші наслідки нічного обстрілу (фото)

Росіяни упродовж ночі 27 грудня здійснили масовані удари по Києву та області, внаслідок чого відомо про руйнування об'єктів інфраструктури та помешкань мешканців.

Внаслідок нічної атаки на Київщину відомо про щонайменше одну постраждалу людину — мешканця Івано-Франківської області, який на момент обстрілу перебував за кермом вантажівки. Про це під ранок повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Наслідки ворожої атаки фіксуються у щонайменше чотирьох районах Київщини: Вишгородському, Бориспільському, Бучанському та Обухівському. Відомо про руйнування та пожежі:

місто Вишгород: пошкоджені вікна у житловому багатоповерховому будинку;

Бориспільський район: пошкоджені приміщення виробництва та два автомобілі;

Бучанський район: здійнялася пожежа на території будівництва;

Обухівський район: пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Відео дня

Відомо також, що постраждалий внаслідок нічної атаки на Київщину мешканець Івано-Франківської області отримав осколкові поранення спини. Зараз він перебуває у лікарні під наглядом медиків, де отримує необхідну допомогу.

У місцевих каналах також інформували, що у Вишгороді, ймовірно, внаслідок атаки РФ палає місцева СТО.

Соцмережі | у Вишгороді, ймовірно, палає СТО після атаки РФ

Раніше у київських Telegram-каналах повідомили, що після серії потужних вибухів на тлі ракетної атаки у ніч на 27 грудня у столиці почалися перебої з електропостачанням.

Інші дані щодо наслідків ворожої атаки на момент публікації встановлюються. У Києві та області триває повітряна тривога через загрозу ворожих "Шахедів".

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня росіяни запустили по Києву та області ракети типу "Калібр", "Кинджали" та балістичні ракети: у столиці пролунала серія потужних вибухів.

Перед цим моніторингові канали зафіксували виліт кількох бортів стратегічної авіації РФ Ту-95МС.