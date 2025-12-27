У повітря злетіли бомбардувальники: упродовж ночі ЗС РФ можуть здійснити масований удар, — моніторингові канали

Радари зафіксували активність російської стратегічної авіації, що може свідчити про ймовірний комбінований масований удар по Україні у ніч на 27 грудня.

Зафіксовано комунікацію між пунктами управління стратегічної авіації Російської Федерації, що може бути ознакою закінчення підготовки росіян до здійснення атаки на Україну. Про це повідомив моніторинговий канал Monitor.

"Відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації РФ. Продовжуємо слідкувати за ситуацією", — йдеться у повідомленні.

Інший моніторинговий канал попередив про ймовірний комбінований удар по Україні цієї ночі або ранку.

"Протягом ночі є ймовірність масованого комбінованого удару по території України", — попередили аналітики.

За попередніми даними, росіяни підняли у повітря щонайменше 6-7 бортів Ту-95МС з Далекого Сходу. Цілі вильоту бомбардувальників на момент публікації залишаються невідомими, у Повітряних силах не коментували інформації щодо можливого нічного удару РФ по Україні.

Відео дня

Журналіст Андрій Смолій попередив, що, у разі підтвердження бойового вильоту бомбардувальників, зважаючи на дводенну розвідку ворога, під атакою можуть опинитися північні регіони. Зокрема йдеться про Київ та область, Волинську, Рівненську, Житомирську та Хмельницьку області.

Окрім того, як пишуть моніторингові канали, росіяни вивели у море 4 ракетоносії, які можуть здійснити пуски крилатих ракет типу "Калібр". Загальний можливий залп цих кораблів — до 26 крилатих ракет, зазначають аналітики.

Інформація упродовж ночі може змінюватися. Українців закликають уважно ставитися до сигналів про можливі загрози.

На момент публікації у повітряному просторі країни фіксують незначну кількість ударних безпілотників РФ. Повітряні сили попередили про рух дронів у Дніпропетровській та Київській областях.

Скриншо | мапа повітряних тривог по Україні станом на 00:20 годину

Нагадаємо, 26 грудня ЗС РФ масовано вдарили по Волинській області, залишивши тисячі людей без світла.

Також 26 грудня росіяни атакували КАБами Харків, через що відомо про загиблих та поранених.