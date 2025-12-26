Удар КАБами по Харкову: є жертви, серед поранених — 9-місячна дитина (фото)

Російські окупанти атакували Харків, скинувши авіабомби на одну з головних доріг міста. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.

У районі, куди стався приліт, відсутні військові об'єкти — натомість знаходиться цивільна житлова забудова та заклад освіти. Про це повідомили в Харківській ОВА.

Внаслідок атаки троє людей зазнали вибухових поранень. Серед них — дев'ятимісячна дівчинка. Ще у п'ятьох людей діагностовано реакцію на стрес. Медики надали всім необхідну допомогу.

Відомо також про двох загиблих.

В ОВА повідомили про вибиті вікна у навколишніх багатоквартирних і приватних будинках, також загорілося декілька автомобілів.

Про обстріл Харкова КАБами стало відомо вдень. У точці удару опинилось кілька автомобілів, всередині яких перебували люди.

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни завдають удари КАБами по українських містах, розташованих на відстані приблизно 30 км від лінії фронту. Зокрема, було відомо про атаки на Запоріжжя, які стались 17-25 грудня. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни пошкоджують багатоповерхівки та об'єкти критичної інфраструктури.

5 листопада аналітики порталу "Оборонка" назвали методи, якими можна захиститись від російських авіабомб. Серед основних методів — знищувати літаки, які їх запускають, та заводи, які виробляють. Крім того, бомби можна збити з траєкторії за допомогою спуфінгу (фальшивого сигналу навігації) або ховати й розосереджувати цілі, які намагаються дістати росіяни.