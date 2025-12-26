У Харкові ЗС РФ вдарили КАБом по трасі: є загиблі, у машинах залишаються люди, — Терехов

Збройні сили Російської Федерації запустили авіабомбу по трасі в Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов. У точці удару опинилось кілька автомобілів, всередині яких перебувають люди. Є жертви. Які наслідки удару засобу ураження, який за секунди здолав 30 км від російсько-українського кордону до околиць Харкова?

Російська авіабомба вдарила по трасі у північно-західній околиці Харкова — по Шевченківському району, ідеться у дописі Терехова у Telegram. Внаслідок повітряної атаки ЗС РФ загорілись машини з людьми. Крім того, вибило шибки у навколишніх будинках. Згідно з попередніми даними, загинула жінка, є поранені.

Допис Терехова з'явився у мережі о 15:56. Посадовець наголосив, що кількість жертв російського удару уточнюється.

"На дану хвилину відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані", — написав він.

Обстріл Харкова - Терехов про удар КАБа 26 грудня Фото: Скриншот

Близько 16:09 у місцевому пабліку з'явилось відео удару КАБа РФ. Відео заблюрене, але помітно яскравий спалах у точці влучання, після якого загорілись машини. Крім того, чути, що вибухнуло у момент, поки лунав сигнал повітряної тривоги.

Відео дня

Міський голова не уточнив, яку саме важливу трасу атакували російські авіабомби. Тим часом на околиці Шевченківського району проходить траса Е-105, яка огинає місто дугою з півночі на захід.

Обстріл Харкова — деталі

Харківська обласна військова адміністрація підтвердила удар КАБів по обласному центру. Уточнюється, що серед трьох поранених — дев'ятимісячна дівчинка. Згідно з даними ОВА, постраждало мінімум два автомобілі: на місце влучання прибули працівники ДСНС і лікарі.

Зазначимо, Фокус писав про удари КАБів, якими ЗС РФ б'ють по українських містах, розташованих на відстані близько 30 км від лінії фронту. Серед іншого, медіа повідомляли про атаки на Запоріжжя, які стались 17-25 грудня. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни пошкоджують багатоповерхівки та об'єкти критичної інфраструктури.

Тим часом 5 листопада аналітики порталу "Оборонка" перелічили методи, якими можна захиститись від російських авіабомб. Серед основних методів — знищувати літаки, які їх запускають, та заводи, які виробляють. Крім того, бомби можна збити з траєкторії за допомогою спуфінгу (фальшивого сигналу навігації) або ховати й розосереджувати цілі, які намагаються дістати росіяни.

Нагадуємо, 24 грудня відзначали день бомбардування Дувру під час Першої світової війни: Фокус розібрався, як змінилась повітряна війна за 100 років і чи зможе якась інша зброя замінити КАБи та ФАБи.