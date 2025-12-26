В Харькове ВС РФ ударили КАБом по трассе: есть погибшие, в машинах остаются люди, — Терехов

Вооруженные силы Российской Федерации запустили авиабомбу по трассе в Харькове, сообщил городской голова Игорь Терехов. В точке удара оказалось несколько автомобилей, внутри которых находятся люди. Есть жертвы. Какие последствия удара средства поражения, которое за секунды преодолело 30 км от российско-украинской границы до окраин Харькова?

Российская авиабомба ударила по трассе в северо-западной окраине Харькова — по Шевченковскому району, говорится в заметке Терехова в Telegram. В результате воздушной атаки ВС РФ загорелись машины с людьми. Кроме того, выбило стекла в окрестных домах. Согласно предварительным данным, погибла женщина, есть раненые.

Сообщение Терехова появилось в сети в 15:56. Чиновник отметил, что количество жертв российского удара уточняется.

"На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии", — написал он.

Обстрел Харькова — Терехов об ударе КАБа 26 декабря Фото: Скриншот

Около 16:09 в местном паблике появилось видео удара КАБа РФ. Видео заблюрено, но заметна яркая вспышка в точке попадания, после которой загорелись машины. Кроме того, слышно, что взорвалось в момент, пока раздавался сигнал воздушной тревоги.

Городской голова не уточнил, какую именно важную трассу атаковали российские авиабомбы. Тем временем на окраине Шевченковского района проходит трасса Е-105, которая огибает город дугой с севера на запад.

Обстрел Харькова — детали

Харьковская областная военная администрация подтвердила удар КАБов по областному центру. Уточняется, что среди трех раненых — девятимесячная девочка. Согласно данным ОВА, пострадало минимум два автомобиля: на место попадания прибыли работники ГСЧС и врачи.

Отметим, Фокус писал об ударах КАБов, которыми ВС РФ бьют по украинским городам, расположенным на расстоянии около 30 км от линии фронта. Среди прочего, медиа сообщали об атаках на Запорожье, которые произошли 17-25 декабря. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что россияне повреждают многоэтажки и объекты критической инфраструктуры.

Между тем 5 ноября аналитики портала "Оборонка" перечислили методы, которыми можно защититься от российских авиабомб. Среди основных методов — уничтожать самолеты, которые их запускают, и заводы, которые производят. Кроме того, бомбы можно сбить с траектории с помощью спуфинга (фальшивого сигнала навигации) или прятать и рассредоточивать цели, которые пытаются достать россияне.

Напоминаем, 24 декабря отмечали день бомбардировки Дувра во время Первой мировой войны: Фокус разобрался, как изменилась воздушная война за 100 лет и сможет ли какое-то другое оружие заменить КАБы и ФАБы.