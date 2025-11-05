КАБы на Полтаву и Днепр: как Украина может сбивать авиабомбы ВС РФ, — аналитики

Вооруженные силы Российской Федерации модернизировали управляемые авиабомбы (КАБы), которые получили возможность доставать по тыловым городам Украины на расстоянии 200 км от линии фронта. Чтобы справиться с этой угрозой, недостаточно иметь самолеты и средства противовоздушной обороны, объяснили аналитики. Какие комплексные методы борьбы с КАБами может применить Украина?

Россияне приделали к авиабомбам системы планирования ("крылья"), навигации и коррекции, запуская их с самолетов, которые приближаются на безопасное расстояние к линии фронта, пояснили на портале "Оборонка". После модернизации обновленные КАБы стали серьезной угрозой и на линии боев, и в тылу, поскольку они начали доставать на 200 км и уже летят на Полтаву, Кривой Рог, Одессу и Николаев. Дальность зависит, среди прочего, не только от возможностей бомбы, но и от самолета ВС РФ: чем выше и быстрее он летит, тем дальше достают КАБы. ВСУ не могут массово сбивать такие бомбы, но могут применять средства радиоэлектронной борьбы. Впрочем, Украина имеет другие дополнительные инструменты, что управляемых авиабомб стало меньше говорится в статье.

КАБы РФ — детали

На "Оборонке" привели классификацию российских КАБов и кратко описали, как они менялись. Выяснилось, что есть два основных вида авиабомб. Первый вид УБАП, то есть управляемая планирующая авиационная бомба (управляемая планирующая авиационная бомба — рус.) — средство, которое изначально имело крылья и блок управления. Второй — фугасная авиабомба, которую модернизировали и превратили в КАБ и которая имеет разный вес в зависимости от общего веса (ФАБ-250 — 250 кг, ФАБ-500 — 500 кг и др.). Медиа сравнило такие бомбы с минометными снарядами калибра 120 мм и с четырьмя килограммами взрывчатки. Одна ФАБ-500 со 195 кг взрывчатки — это почти 50 минометных зарядов.

"Снесло два этажа соседнего подъезда. А второй пробил дыру между 4 и 5 этажами и упал вниз, а после того сдетонировал. Воронка после КАБа может быть шириной более 7 метров и глубиной — 4 метра. Мы в такую ночью едва не въехали на авто", — рассказал "Оборонке" офицер бригады "Рубеж" Андрей "Отченаш".

На портале рассказали, как можно бороться с КАБами: выяснилось, что этих методов больше чем два. При этом уточняется, что их можно сбить зенитными ракетами, но этот метод не используют из-за несоразмерной цены.

Уничтожение самолетов и мест дислокации авиации. Для этого нужно использовать средства ПВО и оружие, способное достать в тылы россиян. Бить по складам и заводам, которые имеют отношение к изготовлению КАБов. Использовать РЭБ для "спуфинга" — посылать абиабомбам фальшивый сигнал навигации, чтобы они пролетели мимо цели. Рассредоточивать объекты, по которым хотели бы ударить ВС РФ.

На карте DeepState можно обозначить дальность модернизированных КАБов, которые упоминаются в статье. Полтава действительно в пределах досягаемости, если самолет ВС РФ будет подлетать из Белгородской области.

КАБы РФ — куда долетают российские авиабомбы

Детали ударов КАБов РФ по Украине

Отметим, Фокус писал об ударах КАБов РФ по украинским городам, при чем осенью российские средства поражения доставали все дальше от линии фронта. Один из таких ударов состоялся 10 октября: россияне запустили бомбу по Днепру. Военный эксперт объяснил, что вероятно применение КАБа, который выпускает беспилотник при координации Су-57.

Другой случай — атака на Николаев. Как написали мониторинговые паблики, средство поражения, КАБ неизвестного типа, пролетело около 150 км и, вероятно, имело скорость 500 км/ч: в городе слышали взрыв, о последствиях информации не было.

Напоминаем, в октябре военный аналитик объяснил, почему КАБы РФ похожи на украинский дрон-ракету "Паляница".