По Николаеву впервые летел КАБ с дальностью 150 км на скорости 500 км/ч: что говорят военные

В полдень 16 октября Николаев предупредили о приближении скоростной цели, которая могла быть управляемой авиабомбой (КАБ) с дальностью 150 км или ракетой-бомбой "Гром-Э1". Воздушные силы ВСУ заявили, что над Черным морем работал истребитель Вооруженных сил Российской Федерации.

Во время воздушной тревоги, объявленной в 11:30 16 сентября, жителей Николаева и юга предупредили о воздушной угрозе, указано в мониторинговом канале "Новости Николаева|Николаев". После этого появилась информация, что населенным пунктам Николаевской области угрожают КАБы, а позже написали о "Гром-Э1". В то же время мониторинговые паблики, упомянутые Воздушными силами, писали о КАБ, который двигался на скорости 500 км/ч и пролетел до 150 км.

С 11:30 до 12:13 в паблике информировали об опасности для Очакова, Прибугского, Станислава, Корабельного района Николаева. В полдень появилось фото со столбом дыма в Николаеве.

КАБы РФ — дым в Николаеве 16 октября Фото: Telegram

Отметим, от Николаева около 160 км до западного побережья оккупированного Крыма, с которого могло стартовать средство поражения ВС РФ.

КАБы РФ — что известно о летающих бомбах над Николаевом

В 13 ч в канале Воздушных сил ВСУ появился комментарий по атаке ВС РФ на Николаев. Командование подтвердило, что в 12 ч с российского самолета Су-34 запустили средство воздушного нападения. Тип средства воздушного нападения устанавливается: произошел взрыв, от которого никто не пострадал.

"Работают соответствующие службы, которые устанавливают тип авиационного средства поражения", — говорится в сообщении Воздушных сил, не подтвердив заявления о сверхскоростной цели.

КАБы РФ — Воздушные силы о событиях в Николаеве 16 октября Фото: Скриншот

Военнослужащий Станислав "Осман" Бунятов отреагировал на появление КАБа над Николаевом. По его словам, речь идет о модернизированной управляемой авиабомбе, которая летит на 150 км. Также отмечается, что это не точное оружие, которое россияне намеренно используют для максимального вреда украинцам.

Отметим, Фокус писал о модернизированных средствах поражения РФ, от которых мог пострадать город Днепр во время обстрела 10 октября. Как заявил военный эксперт, для удара по городу в 100 км от фронта россияне могли применить ракету-дрон "Экран-Е1". Ракета-дрон, вероятно, запускается с беспилотника "Охотник", который работает в паре с Су-57: также говорят о Су-34 и Су-35. Инженер-конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Кочетков рассказал "Суспільному", что это гибрид авиабомбы и ракеты Х-38 (скорость 2,2 Маха) с боевой частью 250 кг. Дальность полета — 100-150 км: было использование в Константиновке летом 2023 года и в Днепре летом 2025 года.

Напоминаем, в июне 2025 года Фокус собрал информацию о ракете-бомбе "Гром-Е1", которой россияне ударили по Днепру.