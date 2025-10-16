По Миколаєву вперше летів КАБ з дальністю 150 км на швидкості 500 км/год: що кажуть військові

Опівдні 16 жовтня Миколаїв попередили про наближення швидкісної цілі, яка могла бути керованою авіабомбою (КАБ) з дальністю 150 км або ракетою-бомбою "Гром-Е1" ("Гром-Э1" — рос.). Повітряні сили ЗСУ заявили, що над Чорним морем працював винищувач Збройних сил Російської Федерації.

Related video

Під час повітряної тривоги, оголошеної об 11:30 16 вересня, жителів Миколаєва та півдня попередили про повітряну загрозу, вказано у моніторинговому каналі "Новости Николаєва|Миколаїв". Після цього з'явилась інформація, що населеним пунктам Миколаївській області загрожують КАБи, а згодом написали про "Грім-Е1". Водночас моніторингові пабліки, згадані Повітряними силами, писали про КАБ, який рухався на швидкості 500 км/год та пролетів до 150 км.

З 11:30 до 12:13 у пабліку інформували про небезпеку для Очакова, Прибузького, Станіслава, Корабельного району Миколаєва. Опівдні з'явилось фото зі стовпом диму в Миколаєві.

КАБи РФ - дим в Миколаєві 16 жовтня Фото: Telegram

Зазначимо, від Миколаєва близько 160 км до західного узбережжя окупованого Криму, з якого міг стартувати засіб ураження ЗС РФ.

КАБи РФ — що відомо про літаючі бомби над Миколаєвом

О 13 год у каналі Повітряних сил ЗСУ з'явився коментар щодо атаки ЗС РФ на Миколаїв. Командування підтвердило, що о 12 год з російського літака Су-34 запустили засіб повітряного нападу. Тип засобу повітряного нападу встановлюється: стався вибух, від якого ніхто не постраждав.

"Працюють відповідні служби, які встановлюють тип авіаційного засобу ураження", — ідеться в дописі Повітряних сил, не підтвердивши заяви про надшвидкісну ціль.

КАБи РФ - Повітряні сили про події в Миколаєві 16 жовтня Фото: Скриншот

Військовослужбовець Станіслав "Осман" Бунятов відреагував на появу КАБа над Миколаєвом. З його слів, ідеться про модернізовану керовану авіабомбу, яка летить на 150 км. Також зауважується, що це не точна зброя, яку росіяни навмисно використовують для максимальної шкоди українцям.

Зазначимо, Фокус писав про модернізовані засоби ураження РФ, від яких могло постраждати місто Дніпро під час обстрілу 10 жовтня. Як заявив військовий експерт, для удару по місту за 100 км від фронту росіяни могли застосувати ракету-дрон "Екран-Е1". Ракета-дрон, ймовірно, запускається з безпілотника "Охотнік", який працює у парі з Су-57: також говорять про Су-34 та Су-35. Інженер-конструктор конструкторського бюро "Південне" Олександр Кочетков розповів "Суспільному", що це гібрид авіабомби та ракети Х-38 (швидкість 2,2 Маха) з бойовою частиною 250 кг. Дальність польоту — 100-150 км: було використання у Костянтинівці влітку 2023 року та у Дніпрі влітку 2025 року.

Нагадуємо, у червні 2025 року Фокус зібрав інформацію про ракету-бомбу "Грім-Е1", якою росіяни вдарили по Дніпру.