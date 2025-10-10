Масований обстріл 10 жовтня: по яких цілях, крім енергетики, били ЗС РФ, — експерт (відео)

10 жовтня Збройні сили Російської Федерації провели масований обстріл України з використанням "Шахедів" та ракет різних типів, і при цьому могли пошкодити не лише енергетику, вважає військовий експерт. Є ймовірність, що була загроза для мостів через Дніпро.

Росіяни запустили засоби ураження за поганих погодних умов та обрали цілями чотири основних міста — Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, сказав президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан в ефірі медіа NV. Експерт запевнив, що по Дніпру не били керованими авіабомбами, як побоювались містяни. На його думку, крім інфраструктурних об'єктів, ЗС РФ намагались пошкодити мости через Дніпро у Києві.

Обстріл України - Хазан про удари РФ 10 жовтня 2025 року див. з 2:37

"Росіяни зосередилися на деяких місцях: на Києві, на Дніпрі, на Запоріжжі, на Кривому Розі, де вони робили все для того, щоби поцілити по об'єктах енергетичної інфраструктури. Під прицілами у росіян були також мости в Києві. Богу дякувати, вони по них не поцілили", — сказав авіаексперт.

Хазан пояснив, чому по Дніпру, на його думку, не могли дістати КАБом. Керована авіабомба скидається літаками ЗС РФ і вони повинні бути на певній висоті, щоб долетіти до цілі. Експерт наголосив, що такої можливості у російської авіації немає, але, за його оцінками, могла працювати ракета "Гром-Е1", яку і чули містяни.

"Я собою не підміняю офіційні заяви, які роблять представники Повітряних сил України. Ймовірніше всього, шо Росія використовувала таку розробку нову, як "Гром Е1". Це ракети-гібриди. От їх було чутно або, ймовірно, їх було чутно над Запоріжжям в напрямку міста Дніпро", — пролунало на відео.

Обстріл України — деталі удару 10 жовтня

Військові адміністрації міст, згаданих експертом, не інформували про загрози для мостів через Дніпро. Втім, у Києві о 5 год повідомили про зміну маршрутів на "червоній", "зеленій" гілках Метрополітену (ідуть через Дніпро), а також на "синій": причина — через проблеми з енергопостачанням. Вже близько 7 інформацію уточнили та залишили обмеження лише для "зеленої".

Тим часом "Грім-Е1" ("Изделие 9-А-7759") росіяни не вперше застосовували проти українців. Це ударний боєприпас для безпілотника "Охотнік", у липні 2025 року писав Фокус. Вказується, що засіб ураження — це керована російська багатоцільова ракета Х-38МЕ, а "Охотнік" — пристрій, який дистанційно керується новітнім російським винищувачем Су-57. Можлива дальність боєприпасу — 65-120 км, швидкість — 500-1200 км/год, вага — 500-600 кг, розміри — довжина 4 м, діаметр 0,3 м. Боєприпас застосовували для ударів по Харкові та Мирнограду.

Зазначимо, Повітряні сили ЗСУ повідомили про набір засобів ураження, які застосували ЗС РФ під час удару 10 жовтня. У повітрі над Україною було 497 цілей: окрім 465 дронів різних типів було 32 ракети. Засоби ППО впорались зі 420 цілями. Зокрема, вдалось збити 15 ракет (менше як половину). У звіті командування вказано, що збили 9 з 12 "Іскандер-К", 4 з 14 "Іскандер-М", 1 з 4 Х-59, 1 з 2 Х-47 "Кинджал".

Після обстрілу військові адміністрації та ДТЕК повідомили, що росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру. У низці регіонів запровадили графіки відключень на час ремонту устаткування: є відключення у смузі від Києва до Запоріжжя. Внаслідок російської атаки загинув семирічний хлопчик: його витягнули з-під завалів, відправили у лікарню, але врятувати не змогли.

Нагадуємо, 10 жовтня представник командування Повітряними силами Юрій Ігнат розповів, яку особливість мав масований удар РФ по енергетиці.