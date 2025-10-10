Массированный обстрел 10 октября: по каким целям, кроме энергетики, били ВС РФ, — эксперт (видео)

10 октября Вооруженные силы Российской Федерации провели массированный обстрел Украины с использованием "Шахедов" и ракет различных типов, и при этом могли повредить не только энергетику, считает военный эксперт. Есть вероятность, что была угроза для мостов через Днепр.

Россияне запустили средства поражения при плохих погодных условиях и выбрали целями четыре основных города — Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, сказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан в эфире медиа NV. Эксперт заверил, что по Днепру не били управляемыми авиабомбами, как опасались горожане. По его мнению, кроме инфраструктурных объектов, ВС РФ пытались повредить мосты через Днепр в Киеве.

Обстрел Украины — Хазан об ударах РФ 10 октября 2025 года см. с 2:37

"Россияне сосредоточились на некоторых местах: на Киеве, на Днепре, на Запорожье, на Кривом Роге, где они делали все для того, чтобы попасть по объектам энергетической инфраструктуры. Под прицелами у россиян были также мосты в Киеве. Слава Богу, они по ним не попали", — сказал авиаэксперт.

Хазан объяснил, почему по Днепру, по его мнению, не могли достать КАБом. Управляемая авиабомба сбрасывается самолетами ВС РФ и они должны быть на определенной высоте, чтобы долететь до цели. Эксперт отметил, что такой возможности у российской авиации нет, но, по его оценкам, могла работать ракета "Гром-Е1", которую и слышали горожане.

"Я собой не подменяю официальные заявления, которые делают представители Воздушных сил Украины. Вероятнее всего, что Россия использовала такую разработку новую, как "Гром Е1". Это ракеты-гибриды. Вот их было слышно или, вероятно, их было слышно над Запорожьем в направлении города Днепр", — прозвучало на видео.

Обстрел Украины — детали удара 10 октября

Военные администрации городов, упомянутых экспертом, не информировали об угрозах для мостов через Днепр. Впрочем, в Киеве в 5 часов сообщили об изменении маршрутов на "красной", "зеленой" ветках Метрополитена (идут через Днепр), а также на "синей": причина — из-за проблем с энергоснабжением. Уже около 7 ч. информацию уточнили и оставили ограничения только для "зеленой".

Между тем "Гром-Е1" ("Изделие 9-А-7759") россияне не впервые применяли против украинцев. Это ударный боеприпас для беспилотника "Охотник", в июле 2025 года писал Фокус. Указывается, что средство поражения — это управляемая российская многоцелевая ракета Х-38МЕ, а "Охотник" — устройство, которое дистанционно управляется новейшим российским истребителем Су-57. Возможная дальность боеприпаса — 65-120 км, скорость — 500-1200 км/ч, вес — 500-600 кг, размеры — длина 4 м, диаметр 0,3 м. Боеприпас применяли для ударов по Харькову и Мирнограду.

Отметим, Воздушные силы ВСУ сообщили о наборе средств поражения, которые применили ВС РФ во время удара 10 октября. В воздухе над Украиной было 497 целей: кроме 465 дронов различных типов было 32 ракеты. Средства ПВО справились с 420 целями. В частности, удалось сбить 15 ракет (меньше половины). В отчете командования указано, что сбили 9 из 12 "Искандер-К", 4 из 14 "Искандер-М", 1 из 4 Х-59, 1 из 2 Х-47 "Кинжал".

После обстрела военные администрации и ДТЭК сообщили, что россияне повредили энергетическую инфраструктуру. В ряде регионов ввели графики отключений на время ремонта оборудования: есть отключения в полосе от Киева до Запорожья. В результате российской атаки погиб семилетний мальчик: его вытащили из-под завалов, отправили в больницу, но спасти не смогли.

Напоминаем, 10 октября представитель командования Воздушными силами Юрий Игнат рассказал, какую особенность имел массированный удар РФ по энергетике.