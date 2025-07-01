Дешево и очень опасно: что известно о гибридной бомбе "Гром-1", которую уже применяют против Украины

Над Днепропетровщиной впервые сбита новая российская разработка — "Гром-Е1" — гибрид между ракетой и авиабомбой. Фокус разбирался, что это за оружие, почему оно опасно и как его уничтожать.

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Силы противовоздушной обороны Украины 28 июня уничтожили российскую гибридную ракету-бомбу "Гром-Е1" в небе над Днепропетровской областью.

Командование Воздушных сил ВСУ подтвердило факт уничтожения воздушной цели, которая была выпущена самолетом тактической авиации Воздушно-космических сил РФ с временно оккупированной территории Запорожской области. Цель преодолела более 100 км и была сбита за пределами Днепра.

Фокус выяснил, какую угрозу несет собой новая российская ракета-бомба.

Ракета "Гром-1" — мощнее КАБ

По словам военного эксперта Павла Нарожного, в отличие от обычных корректируемых авиационных бомб (КАБ), "Гром-1" оснащена реактивным двигателем. После сброса с самолета двигатель запускается и разгоняет боеприпас, возможно, даже до сверхзвуковой скорости. После этого раскрываются крылья, и бомба с навигационной системой способна поражать цели на расстоянии до 150-200 километров. В то же время это технологическое решение порождает новые вызовы: необходимо тщательно проработать тип двигателя, массу боевой части и другие технические параметры.

Эксперт утверждает, что в отличие от универсального модуля планирования и коррекции (УМПК), который устанавливается на старые бомбы для их модернизации, "Гром-Е1" является полностью новым изделием. По сути, это дешевая крылатая ракета с ограниченной дальностью действия до 200 километров. Основное отличие от традиционных крылатых ракет заключается в значительно более низкой стоимости.

"Принципиальная разница в том, что такой реактивный КАБ намного дешевле. В крылатой ракете стоит турбореактивный двигатель, который сам по себе дорогой. Она оснащена более сложной системой навигации, и ракета запускается с земли. А "Гром-Е1" — это исключительно воздушный пуск, это сброс с самолета. Россияне таким образом пытаются удешевить удары, и увеличить их дальность", — говорит Фокусу Нарожный.

Бывший инженер-конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Кочетков рассказал, что на "Гром-Е1" установлен двигатель и крылья ракеты воздух-воздух Х-38. Впервые такую бомбу российская армия применила во время обстрела Константиновки в августе 2024 года.

По данным Defence Express "Гром-Е1" имеет массу 594 кг, из них боевая часть в 315 кг. Максимальная дальность заявлена в 120 км, но при условии сброса с высоты в 12 км и при скорости в 1600 км/ч.

"Гром-Е1": как противодействовать российскому реактивному КАБу

По мнению Павла Нарожного, сейчас Россия производит "Гром-Е1" в ограниченных количествах, вероятно, из-за технологических трудностей. Однако, вероятно, эти проблемы будут решены, и количество такого оружия может возрасти. Это создает серьезные вызовы для украинской ПВО, ведь "Гром-Е1", как и другие управляемые авиационные бомбы, трудно уничтожать. Из-за высокой скорости, которая приближается к сверхзвуковой на момент поражения цели, эти бомбы невозможно сбить пулеметами или зенитными дронами. Для их уничтожения нужны зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), но это экономически невыгодно. Стоимость одной такой бомбы оценивается в сотни тысяч долларов, тогда как ракета для ЗРК может стоить миллион долларов или более.

"Если Россия начнет массово использовать такие авиабомбы, как "Гром-Е1", то с экономической точки зрения целесообразнее будет уничтожать не сами боеприпасы, а их носители — самолеты, с которых они запускаются. Основными носителями выступают современные российские истребители Су-35, Су-34 и Су-30. Теоретически такие бомбы могут применяться и с более старых самолетов, например Су-24 или Су-25, но это менее вероятно. Проблема в том, что сейчас ВСУ очень редко удается сбивать эти самолеты. Например, я могу вспомнить лишь один недавний случай — на Сумщине был сбит Су-35, который сбрасывал управляемые авиабомбы по украинской территории. В целом мы уничтожаем их с частотой не более одного самолета в месяц, тогда как у противника сейчас на вооружении около сотни таких машин", — отметил эксперт.

Нарожный также рассказал, что украинские силы активно атакуют российские самолеты на земле. Недавно в аэродроме Саки был поврежден истребитель Су-30, что свидетельствует об успешных операциях. Также 27 июня дроны Службы безопасности Украины и Силы спецопераций ВСУ атаковали российский военный аэродром "Мариновка" под Волгоградом и повредили 5 самолетов Су-34.

Александр Кочетков советует использовать для сбивания этой бомбы истребители из-за ее довольно низкой скорости.

"Если поблизости есть украинская система противовоздушной обороны или находится истребитель — например, F-16, — то "Гром-Е1" можно сбить. Этот боеприпас является достаточно удобной целью, поэтому при условии готовности его можно эффективно уничтожать", — сказал эксперт.

Напомним, недавно командир батальона дронов Евгений Карась в большом интервью Фокусу рассказал о ситуации на западе Донецкой области, моральном состоянии фронта и тыла, и почему 20 мотивированных бойцов могут удержать село, которое не берет штурмовая дивизия РФ.

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