Ударные дроны ГУР "Бобры" разнесли технику россиян в Крыму: уничтожены ПВО и истребитель (видео)

К югу от села Курортное Ленинского района, которое расположено на берегу Азовского моря, спутники NASA ночью зафиксировали мощный пожар.

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Дроны украинского производства UJ-26 ГУР Минобороны, более известные как "Бобер" наведались в оккупированный Крым, где поймали дорогостоящую технику ВС РФ. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам — в частности, дорогостоящие системы ПВО московитов, которые ударные украинские "Бобры" "грызут", как барбарис", — проинформировали в ГУР.

Украинские разведчики показали кадры боевой работы украинских дронов UJ-26, более известных как "Бобер", на территории временно оккупированного Крыма.

Они поразили ЗРГК "Панцирь-С1" россиян вместе с обслугой, РЛС "Ниобий-СВ", береговую РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЭ", а также российский истребитель Су-30 на аэродроме в Саках.

Как пишет телеграм-канал "Крымский ветер", к югу от села Курортное Ленинского района, которое расположено на берегу Азовского моря, спутники NASA ночью зафиксировали мощный пожар.

"Там есть позиция ЗРК С-300/С-400 — мы ранее получили фото от подписчика. На снимке — пусковые установки и РЛС подсветки цели 30Н6Е или 92Н6Е. Также у Куротного размещена редкая РЛС "Каста-2Е2", — написал "Крымский ветер".

Напомним, что в ночь на 1 июля ВСУ нанесли удар по оккупированному Луганску, в результате чего в городе поражено нефтехранилище, где вспыхнул масштабный пожар.

Также вечером 30 июня крылатые ракеты Storm Shadow атаковали Крым и Донецк. Кроме этого несколько ракет полетели в направлении Новошахтинска Ростовской области РФ.