Ударні дрони ГУР "Бобри" рознесли техніку росіян в Криму: знищено ППО і винищувач (відео)

На південь від села Курортне Ленінського району, яке розташоване на березі Азовського моря, супутники NASA вночі зафіксували потужну пожежу.

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Дрони українського виробництва UJ-26 ГУР Міноборони, більш відомі як "Бобер" навідалися до окупованого Криму, де вполювали вартісну техніку ЗС РФ. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Надійна зброя в руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох ― зокрема, дороговартісні системи ППО московитів, що їх ударні українські "Бобри" "гризують", мов барбарис", — проінформували в ГУР.

Українські розвідники показали кадри бойової роботи українських дронів UJ-26, більш відомих як "Бобер", на території тимчасово окупованого Криму.

Вони уразили ЗРГК "Панцирь-С1" росіян разом з обслугою, РЛС "Ніобій-СВ", берегову РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЕ", а також російський винищувач Су-30 на аеродромі в Саках.

Як пише телеграм-канал "Крымский ветер", на південь від села Курортне Ленінського району, яке розташоване на березі Азовського моря, супутники NASA вночі зафіксували потужну пожежу.

"Там є позиція ЗРК С-300/С-400 — ми раніше отримали фото від підписника. На знімку — пускові установки та РЛС підсвічування цілі 30Н6Е або 92Н6Е. Також у Куротного розміщено рідкісну РЛС "Каста-2Е2", — написав "Крымский ветер".

Нагадаємо, що у ніч на 1 липня ЗСУ завдали удару по окупованому Луганську, внаслідок чого у місті уражено нафтосховище, де спалахнула масштабна пожежа.

Також надвечір 30 червня крилаті ракети Storm Shadow атакували Крим і Донецьк. Крім цього кілька ракет полетіли в напрямку Новошахтинська Ростовської області РФ.