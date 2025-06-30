Крим, окупований Донбас і РФ під ракетними ударами ЗСУ: куди летять Storm Shadow (відео)

Крилаті ракети Storm Shadow атакують Крим і Донецьк, кілька цілей полетіло в напрямку Новошахтинська Ростовської області РФ. В Ахтубинську біля Капустиного Яру оголосили загрозу ракетного удару.

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Близько дев'яти українських винищувачів запустили крилаті ракети. Про це пише російський Telegram-канал "ЧП Севастополь".

Кадри пусків зняті в Херсонській області. Російський паблік 13 TACTICAL відзначав польоти кількох цілей у напрямку на Джанкой, Новошахтинськ Ростовської області та навіть німецьких Тaurus на Ростов.

Зазначимо, що Німеччина збиралася постачати ракети Taurus для ЗСУ.

У військових частинах Севастополя лунає сигнал тривоги, у Красноперекопському районі пролунав вибух або пуск. Рух транспорту на Керченському мосту перекрили, повідомляє моніторинговий канал "Кримський вітер".

У Новоолексіївці Херсонської області поруч із кордоном півострова чули о 21:40 гул від прольоту ракети в бік півострова. Моніторингові пабліки повідомляють про прольоти британських ракет Storm Shadow над північчю Криму і в бік Ростовської області РФ.

Російські мілітарі-пабліки писали про прильоти в Донецьку і Ясинуватій, системи ППО нібито відпрацьовували по повітряних цілях.

У центральній частині міста очевидці бачили задимлення.

За попередніми даними, Повітряні сили ЗСУ атакували металургійний комбінат у Донецьку та залізничну станцію в Ясинуватій.

Пізніше повідомлялося про приліт по штабу 8-ї загальновійськової армії РФ, який розташовувався в Донецькому ЦУМі.

Командування Сил оборони не коментувало відомості про ракетні удари по окупованому Донбасу і Криму.

Ракетна небезпека біля Капустиного Яру

Червоний режим ракетної небезпеки також введено в Ахтубинську Астраханської області. Мер міста Олександр Сіваков закликає місцевих жителів залишатися в будинках, уникати скупчень людей і уважно стежити за офіційною інформацією.

В Ахтубинську розташований однойменний аеродром. Також в Астраханській області розташований ракетний полігон "Капустін Яр", звідки росіяни запускали балістичну ракету середньої дальності "Ліщина".

Від лінії фронту до Ахтубинська і полігону відстань становить понад 600 км.

Нагадаємо, західні ЗМІ підраховували залишок західних крилатих ракет у ЗСУ. Станом на кінець травня могло залишитися близько 40 комплектів ATACMS.

Велика Британія і Німеччина працюють над виробництвом нової зброї для глибокого і високоточного удару. Дальність ураження цілей нової ракети перевищить 2000 кілометрів.