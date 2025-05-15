Стрілятиме на понад 2000 км: у Європі розроблять нову зброю "глибокого високоточного удару", — Reuters

Велика Британія та Німеччина спільно розроблять нову зброю "глибокого високоточного удару". Країни пояснюють необхідність створення нового озброєння тим, щоб Європа мала можливість захистити себе "від будь-якої ескалації" російсько-української війни. Нова зброя матиме більшу дальність і точність, ніж сучасні ракетні системи великої дальності, такі як Storm Shadow.

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Про це розповіло агентство Reuters 15 травня з посиланням на інформацію від британського уряду.

Зазначається, що дві великі європейські країни поглиблюють співпрацю в оборонній галузі, що передбачали тогорічні зобов'язання про створення нової зброї, коли Велика Британія та Німеччина підписали двосторонній оборонний пакт.

Повідомляється також, що голова Міністерства оборони Великої Британії Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус планують оголосити про новий проєкт зброї глибокого високоточного удару під час зустрічі, яка відбудеться у Берліні.

Деталей щодо того, якою буде ця зброя за характеристиками, наразі не розкривають. Відомо лише, що дальність стрільби такого озброєння сягатиме понад 2000 кілометрів (або 1242 милі), а також те, що нова зброя матиме більшу дальність і точність, ніж сучасні ракетні системи великої дальності — наприклад, такі як Storm Shadow, які раніше Велика Британія передала для України.

У Reuters зазначають, що розвиток оборонної промисловості в Європі обумовлений також діями та заявами президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який з моменту вступу на посаду дав зрозуміти європейським лідерам, що відповідальність за власну безпеку покладена на них.

Підписаний двосторонній пакт між країнами також передбачає зобов'язання у проведенні навчань на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, 15 травня чеські ЗМІ повідомили, що країна передала Україні ударні БпЛА сімейства MTS, створені на базі штучного інтелекту і стійкі до РЕБ.

15 травня видання Magyar Hirlap повідомило, що український розвідувальний БпЛА нібито було збито неподалік від кордону в Угорщині.