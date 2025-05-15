"Розвідувальна війна": Угорщина нібито збила український БпЛА поблизу кордону, — ЗМІ

Угорщина знову звинуватила Україну у нібито веденні шпигунської діяльності проти неї: цими днями поблизу державного кордону угорські сили протиповітряної оборони виявили та збили БпЛА, походження якого приписують Україні. Там зазначають, що інцидент став "частиною багатомісячної розвідувальної війни між Україною та Угорщиною".

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Про збиття нібито українського розвідувального дрона розповіло місцеве видання Magyar Hirlap 12 травня.

Як повідомляється, Збройні сили Угорщини виявили та збили безпілотник в районі міста Токай, розташованого у північній частині країни, у медьє Боршод-Абауй-Земплен на березі річки Тиса. Інцидент трапився ще минулого тижня, однак інформацію про нього розповіли лише цими днями.

"За даними джерел, обізнаних з розвідувальними питаннями, цей інцидент є частиною багатомісячної розвідувальної війни між Україною та Угорщиною", — зазначають у Magyar Hirlap.

Також угорські служби повідомили, що українська сторона також нібито могла "планувати диверсійні операції, для яких готують людей на Закарпатті".

14 травня видання Magyar Hirlap також оприлюднило інший матеріал, який стосується нібито збиття українського дрона. У ньому угорське медіа пише, що українські служби могли у такий спосіб нібито "перевіряти готовність Збройних сил Угорщини".

"Якщо безпілотник справді прилетів, чого українські військові хотіли в районі Токаю? Звичайно, не для того, щоб ризикувати, а радше для того, щоб перевірити готовність та можливості збройних сил", — зазначається у публікації.

Угорщина звинувачує Україну у масштабній кампанії проти неї

Угорський політик та представник однієї з фракцій Мате Кочіш 14 травня звинуватив Україну у масштабній політичній кампанії проти Угорщини. Він зазначив, що угорські служби давно знають про інтенсивну антипартизанську діяльність українських служб, але угорська сторона не хотіла ставити це на порядок денний та не ініціювала активних дій, оскільки нібито "не хотіла погіршувати ситуацію та відносини між двома країнами".

Напередодні також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони країни через нібито атаку українських спецслужб, яку назвав "безпрецедентною операцією".

Також 9 травня в Орбана обурилися на новину про затримання Службою безпеки України агентів Угорщини на Закарпатті, заявивши про "пропаганду".