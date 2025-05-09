СБУ затримала агентів Угорщини: у Орбана обурились та заявили про "пропаганду"

Глава Міністерства зовнішніх справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на заяву Служби безпеки України про затримання угорських агентів у Закарпатській області. Посадовець стверджує, що Україна веде "пропагандистську війну", яка відбувається одночасно з боями на передовій.

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Заява Сіярто щодо агентів Угорщини опублікована на сторінці Facebook глави МЗС.

Посадовець відповів на питання журналістки щодо агентів воєнної розвідки Угорщини, які шпигували за українськими засобами ППО. Сіярто найперше заявив, що влада поки що не отримувала офіційних повідомлень від української сторони, і тому ніяких дій не вживалось. При цьому він пояснив, що протягом трьох років Україна проводить "пропагандистську війну". Жертвами цієї "пропаганди" стали угорці, припустили у МЗС.

"Окрім фізичної війни, окрім фізичних зіткнень, що відбуваються у повітряному просторі та на передовій, також триває пропагандистська війна. І також зрозуміло, що в Україні часто використовується антиугорська пропаганда", — заявив він.

Після цього Сіярто запропонував не надто прислухатись до обвинувачень українців, оскільки вони "у багатьох випадках виявлялись безпідставними". На даний час посадовець класифікує події як "пропаганду" і закликав ставитись до неї "з обережністю".

"Антиугорська пропаганда, яка в багатьох випадках виявилася безпідставною. Тож я прошу всіх тут бути обережними з будь-якими новинами, що з'являються в українській пропаганді", — сказав Сіярто.

На сторінках МЗС України поки що не було реакції на затримання громадян, які можуть бути агентами Угорщини. На інцидент також не відреагував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Агенти Угорщини на Закарпатті — деталі

Зазначимо, зранку 9 травня СБУ заявила, що затримала двох агентів Угорщини, які виконували завдання військово розвідки. Як з'ясувалось, у Закарпатській області діяла агентурна мережа, яка шукала інформацію про місця дислокації наземних та повітряних підрозділів ЗСУ, а також вивчали погляди місцевих жителів та їхню потенційну реакцію на угорське вторгнення. Один з затриманих — колишній військовий з Берегівського району, завербований ще у 2021 році. Чоловік мінімум двічі контактував з куратором, ім'я якого відомо СБУ. Фігурант отримував гроші готівкою, а також обіцянку, що йому дадуть угорське громадянство. Завдання, які він виконував, — це шпигування за автомобілями Сил оборони, виявлення установок С-300 ППО, купівля зброї на чорному ринку тощо. Спільниця — колишня військова, яка вистежувала літаки та гелікоптери у Закарпатській області, повідомила СБУ.

Нагадуємо, Фокус зібрав думки експертів щодо того, як скандал з агентами Угорщини вплине на дії України у даному регіоні. Тим часом з'ясувалось, що Віктор Орбан все ж зігнорував поїздку на парад в Москву з нагоди 9 травня.