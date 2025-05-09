Шпигуни Орбана: як скандал із агентами Будапешта в Україні позначиться на відносинах з Угорщиною

Вперше за всю історію незалежності СБУ викрила шпигунську мережу воєнної розвідки Угорщини в Закарпатті. Експерти вважають, що Будапешт більше не приховує своїх інтересів — Фокус з'ясував про що саме ідеться.

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У п'ятницю, 9 травня Служба безпеки України повідомила про перше в історії викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка діяла на території Закарпатської області.

За даними слідства, основним завданням мережі було вивчення військової інфраструктури Закарпаття, зокрема виявлення слабких місць у системах наземної та протиповітряної оборони. Крім того, агенти досліджували суспільно-політичну ситуацію в регіоні, зокрема настрої населення щодо можливого прибуття угорських військових.

"Завданням агентів був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, а також вивчення сценаріїв поведінки жителів, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська", — зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали двох ключових учасників мережі. Перший — 40-річний житель Берегівського району, колишній військовий, якого угорські спецслужби завербували ще у 2021 році та перевели в "режим очікування". Другий агент — колишня військовослужбовиця Сил оборони України, яка звільнилася з військової частини у 2025 році. Її завдання полягало в зборі даних про авіаційну техніку, зокрема літаки та гелікоптери, а також про системи оборони військової частини, де вона раніше служила.

Куратором мережі, за інформацією СБУ, був кадровий співробітник угорської воєнної розвідки, особу якого вже встановлено.

"Куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу ідентифіковано Службою безпеки", — повідомили в пресслужбі.

Угорська розвідка в Україні: як довго працює і що робить

За словами колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, Угорщина вже близько 20 років веде деструктивну діяльність проти України. Раніше ця діяльність була менш помітною, а Україна свідомо уникала загострення відносин через статус Угорщини як члена ЄС і НАТО. Однак останні 3,5 роки Угорщина діє відкрито, і Ступак прогнозує подальше погіршення двосторонніх відносин.

Особливу увагу експерт приділяє нещодавньому затриманню угорських шпигунів в Україні, яке він називає "феноменальним" — бо раніше угорських шпигунів не затримували не через те, що їх не було, через те, що не хотіли псувати стосунки з Угорщиною.

За його словами, операція СБУ стала можливою завдяки політичному рішенню на найвищому рівні. Зокрема без особистої санкції з боку президента України, це б не відбулося. Ступак високо оцінює роботу СБУ, називаючи її "шедевральною" через складність завдання, зокрема через мовний бар’єр.

"Ці хлопці спілкувалися угорською мовою. Угорська мова вважається однією з найскладніших у світі. Дуже складно знайти, виявити цього шпигуна, перекладати радіоперехоплення, телефонні перемовини", — пояснює Фокусу експерт.

Він також вказує на проблему пошуку надійних перекладачів у тісно пов’язаній угорській громаді Закарпаття. Також Ступак прогнозує, що будуть подальші затримання угорський шпигунів. Зокрема серед угорських культурних центрів в Україні, які є часто прикриттям для розвідувальної діяльності.

Угорські шпигуни в Україні: які їх цілі

Експредставник СБУ припускає, що Угорщина могла збирати розвідувальні дані для передачі Росії.

"Збирати розвіддані для передачі росіянам, я думаю, це можна було б, обмінювалося б інформацією, що там в Закарпатті, які підприємства працюють, де ремонтні бази української техніки", — вважає Ступак.

Крім того, Угорщина могла сприяти дестабілізації регіону.

"Вони могли не брати участь в анексії Закарпаття, а от підірвати зсередини, щоб там почалися якісь масові заворушення", — додає експерт.

Як затримання шпигунів вплине на відносини України та Угорщини

Політичний експерт Олег Постернак, вважає, що це затримання ніяким чином вже не погіршить україно-угорські відносини, бо вони і так є доволі поганими.

"Зараз Угорщина займає доволі жорстку позицію. Додаткову напругу у відносинах створює й оголошене Орбаном опитування серед угорців щодо їхнього ставлення до вступу України в ЄС", — каже Фокусу політолог.

Постернак підкреслює, що антиукраїнська риторика є частиною політичної стратегії Віктора Орбана для збереження популярності в Угорщині, особливо у сільській місцевості. На думку експерта, Орбан зараз втрачає політичний рейтинг у власній країні, тому намагається шляхом протистояння з України підвищити рейтинг.

При цьому він зазначає, що Україна зробила значні кроки для покращення відносин із Угорщиною. Зокрема, політолог згадує візит Віктора Орбана, зустрічі Андрія Єрмака з угорськими представниками та зміни в українському законодавстві для врахування угорських вимог. Однак, за його словами, позиція Угорщини залишається агресивною. Водночас політолог сподівається на покращення відносин, зокрема завдяки рішенню Верховної Ради щодо збереження угорської мови в освітньому процесі.

Ключовим моментом, на думку Постернака, стане позиція Угорщини щодо продовження санкцій проти Росії та підтримки переговорів про вступ України до ЄС.

"Сподіваюся, що це буде дуже помітно наприкінці травня-червня, коли побачимо, чи Угорщина буде право вето використовувати проти подальшого подовження російських санкцій", — додає він.

Водночас політолог визнає, що зовнішня політика Угорщини залежить від впливу Брюсселя, Москви та Вашингтона. Угорщина наразі дуже сильно залежить від дешевих енергоносіїв з Росії, чим активно користується Москва для лобіювання своїх інтересів у ЄС. Також прем'єр-міністр Угорщини дуже сильно озирається на політику Вашингтона і особисто Дональда Трампа, з яким має приятельські відносини.

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